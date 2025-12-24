Мясо по-королевски в духовке — проверенный рецепт приготовления из свинины

Мясо "по-королевски" — рецепт проверенный 1000 раз
Мясо по-королевски — это тот самый рецепт, который не подводит годами. Нежная свинина, сочная начинка из огурцов, лука и сыра и румяная корочка сверху делают это блюдо беспроигрышным для любого застолья. Готовится просто, а результат всегда выглядит празднично и аппетитно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свинина (корейка или мякоть) — 800 г;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- паприка — ½ ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для шапочки:
- соленые огурцы — 2-3 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- сметана или майонез — 2-3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- твердый сыр — 100 г.
Способ приготовления
Свинину нарезать порционными кусками и хорошо отбить с обеих сторон. Посолить, добавить черный молотый перец и паприку. Полить растительным маслом, тщательно перемешать и оставить мариноваться примерно на 20 минут.
Лук нарезать мелкими кубиками. Соленые огурцы также нарезать кубиками, стараясь не делать кусочки слишком большими, чтобы шапочка была нежной и равномерной. К луку и огурцам добавить измельченный чеснок, натертый на крупной терке твердый сыр и заправить сметаной или майонезом. Все хорошо перемешать до однородной массы.
Противень застелить пергаментом, выложить замаринованное мясо в один слой. Сверху равномерно распределить сырно-овощную шапочку. Запекать в разогретой до 200 °C духовке 35-40 минут, пока мясо станет мягким, а верх хорошо подрумянится.
