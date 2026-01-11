Картофель с салом — рецепт с фото для вкусного ужина

Новый рецепт картофеля с салом — для вкусного ужина
Картофель с салом получается сочным, ароматным и насыщенным. Добавление ветчины и специй делает блюдо особенно вкусным, а зелень добавляет свежести. Простой рецепт для быстрого ужина, который оценят все члены семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сало не соленое замороженное — 100 г;
- картофель сырой — 1 кг;
- лук репчатый — 1 шт.;
- ветчина — 250 г;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- приправа для картофеля — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;
- зелень (укроп, петрушка) — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сало натереть на терке и переложить в миску. Картофель нарезать небольшими кубиками, лук мелко, а ветчину нарезать кубиками.
Добавить паприку, приправу для картофеля и сушеный чеснок, тщательно перемешать.
Переложить смесь в форму для запекания и накрыть фольгой. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 50 минут. Готовое блюдо украсить зеленью и подавать горячим.
