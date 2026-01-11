Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новый рецепт картофеля с салом — для вкусного ужина

Новый рецепт картофеля с салом — для вкусного ужина

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 01:04
Картофель с салом — рецепт с фото для вкусного ужина
Сало и терка. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель с салом получается сочным, ароматным и насыщенным. Добавление ветчины и специй делает блюдо особенно вкусным, а зелень добавляет свежести. Простой рецепт для быстрого ужина, который оценят все члены семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сало не соленое замороженное — 100 г;
  • картофель сырой — 1 кг;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • ветчина — 250 г;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • приправа для картофеля — 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;
  • зелень (укроп, петрушка) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сало натереть на терке и переложить в миску. Картофель нарезать небольшими кубиками, лук мелко, а ветчину нарезать кубиками.

рецепт картоплі з шинкою, салом і спеціями у духовці
Картофель и сало. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить паприку, приправу для картофеля и сушеный чеснок, тщательно перемешать.

простий рецепт картоплі з шинкою, салом і спеціями у духовці
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить смесь в форму для запекания и накрыть фольгой. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 50 минут. Готовое блюдо украсить зеленью и подавать горячим.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

сало Ужин картошка рецепт свинина
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации