Картофель с салом — рецепт с фото для вкусного ужина

Сало и терка. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель с салом получается сочным, ароматным и насыщенным. Добавление ветчины и специй делает блюдо особенно вкусным, а зелень добавляет свежести. Простой рецепт для быстрого ужина, который оценят все члены семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сало не соленое замороженное — 100 г;

картофель сырой — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

ветчина — 250 г;

паприка — 1/2 ч. л.;

приправа для картофеля — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;

зелень (укроп, петрушка) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сало натереть на терке и переложить в миску. Картофель нарезать небольшими кубиками, лук мелко, а ветчину нарезать кубиками.

Картофель и сало. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить паприку, приправу для картофеля и сушеный чеснок, тщательно перемешать.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить смесь в форму для запекания и накрыть фольгой. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 50 минут. Готовое блюдо украсить зеленью и подавать горячим.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.