Грудинка в пиве на сковороде — домашний рецепт вместо колбасы

Грудинка в пиве. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиве на сковороде — это удачное решение для тех, кто хочет приготовить натуральное мясное блюдо без лишних добавок. Она прекрасно подходит как в горячем виде, так и охлажденной, легко заменяя колбасу в бутербродах. Рецепт простой, но результат получается по-настоящему домашним и очень ароматным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

свиная грудинка — 1,4 кг;

соль — 1,5 ст. л.;

перец черный молотый — 1 ст. л.;

пиво темное — 500 мл.

Для маринада:

соевый соус — 70 г;

сахар — 2 ст. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

чеснок сушеный — 1 ч. л.

Дополнительно:

чеснок — несколько зубчиков;

лавровый лист — 3 шт.;

тимьян — 1 ст. л.

Грудинка в пиве — способ приготовления

Свиную грудинку промыть, тщательно обсушить и нарезать порционными кусками, удобными для жарки. В миске соединить соль и черный молотый перец, хорошо перемешать и равномерно натереть каждый кусок мяса со всех сторон.

Грудинка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду хорошо разогреть на среднем огне без добавления масла. Выложить грудинку и обжаривать до румяной корочки со всех сторон, чтобы жир вытопился, а мясо приобрело насыщенный аромат.

Грудинка в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

После того как грудинка подрумянится добавить темное пиво, довести до кипения, накрыть крышкой и оставить тушиться. Тем временем в отдельной миске соединить соевый соус, сахар, молотую паприку и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородности.

Грудинка в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить маринад к мясу, накрыть сковороду и продолжить тушение, периодически переворачивая куски, чтобы они равномерно пропитывались соусом и приобретали карамельный оттенок. В конце добавить измельченный свежий чеснок, лавровый лист и тимьян, накрыть крышкой и дать блюду настояться.

