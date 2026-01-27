Видео
Грудинка в пиве на сковороде — рецепт вместо колбасы

Грудинка в пиве на сковороде — рецепт вместо колбасы

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 00:44
Грудинка в пиве на сковороде — домашний рецепт вместо колбасы
Грудинка в пиве. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиве на сковороде — это удачное решение для тех, кто хочет приготовить натуральное мясное блюдо без лишних добавок. Она прекрасно подходит как в горячем виде, так и охлажденной, легко заменяя колбасу в бутербродах. Рецепт простой, но результат получается по-настоящему домашним и очень ароматным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.



Вам понадобится:

  • свиная грудинка — 1,4 кг;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • перец черный молотый — 1 ст. л.;
  • пиво темное — 500 мл.

Для маринада:

  • соевый соус — 70 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1 ч. л.

Дополнительно:

  • чеснок — несколько зубчиков;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • тимьян — 1 ст. л.

Грудинка в пиве — способ приготовления

Свиную грудинку промыть, тщательно обсушить и нарезать порционными кусками, удобными для жарки. В миске соединить соль и черный молотый перец, хорошо перемешать и равномерно натереть каждый кусок мяса со всех сторон.

грудинка в пиві
Грудинка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду хорошо разогреть на среднем огне без добавления масла. Выложить грудинку и обжаривать до румяной корочки со всех сторон, чтобы жир вытопился, а мясо приобрело насыщенный аромат.

рецепт грудинки в пиві
Грудинка в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

После того как грудинка подрумянится добавить темное пиво, довести до кипения, накрыть крышкой и оставить тушиться. Тем временем в отдельной миске соединить соевый соус, сахар, молотую паприку и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородности.

рецепт грудинки в темному пиві
Грудинка в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить маринад к мясу, накрыть сковороду и продолжить тушение, периодически переворачивая куски, чтобы они равномерно пропитывались соусом и приобретали карамельный оттенок. В конце добавить измельченный свежий чеснок, лавровый лист и тимьян, накрыть крышкой и дать блюду настояться.

пиво сало рецепт свинина колбаса
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
