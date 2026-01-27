Грудинка в пиве на сковороде — домашний рецепт вместо колбасы

Грудинка в пиве на сковороде — рецепт вместо колбасы
Грудинка в пиве на сковороде — это удачное решение для тех, кто хочет приготовить натуральное мясное блюдо без лишних добавок. Она прекрасно подходит как в горячем виде, так и охлажденной, легко заменяя колбасу в бутербродах. Рецепт простой, но результат получается по-настоящему домашним и очень ароматным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- свиная грудинка — 1,4 кг;
- соль — 1,5 ст. л.;
- перец черный молотый — 1 ст. л.;
- пиво темное — 500 мл.
Для маринада:
- соевый соус — 70 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- чеснок сушеный — 1 ч. л.
Дополнительно:
- чеснок — несколько зубчиков;
- лавровый лист — 3 шт.;
- тимьян — 1 ст. л.
Грудинка в пиве — способ приготовления
Свиную грудинку промыть, тщательно обсушить и нарезать порционными кусками, удобными для жарки. В миске соединить соль и черный молотый перец, хорошо перемешать и равномерно натереть каждый кусок мяса со всех сторон.
Сковороду хорошо разогреть на среднем огне без добавления масла. Выложить грудинку и обжаривать до румяной корочки со всех сторон, чтобы жир вытопился, а мясо приобрело насыщенный аромат.
После того как грудинка подрумянится добавить темное пиво, довести до кипения, накрыть крышкой и оставить тушиться. Тем временем в отдельной миске соединить соевый соус, сахар, молотую паприку и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородности.
Влить маринад к мясу, накрыть сковороду и продолжить тушение, периодически переворачивая куски, чтобы они равномерно пропитывались соусом и приобретали карамельный оттенок. В конце добавить измельченный свежий чеснок, лавровый лист и тимьян, накрыть крышкой и дать блюду настояться.
