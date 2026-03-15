Домашняя грудинка на Пасху — простой рецепт приготовления ароматной закуски

Вареная грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя грудинка — одна из самых вкусных мясных закусок для пасхального стола. Благодаря простому способу приготовления мясо получается нежным, ароматным и имеет аппетитный золотистый цвет. Специи и чеснок придают блюду насыщенный вкус, а луковая шелуха создает легкий эффект копчености.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

грудинка — 1,5-2 кг;

соль — 120-150 г;

перец горошком — 1,5 ч. л.;

лавровый лист — 3-4 шт.;

луковая шелуха — с 1-2 кг лука;

паприка сушеная — по вкусу;

паприка копченая — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

чеснок — 5 зубчиков.

Способ приготовления

Грудинку хорошо промыть под холодной водой и обсушить бумажным полотенцем. Это поможет мясу равномерно впитать аромат специй во время приготовления.

Куски свинины. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую кастрюлю выложить луковую шелуху так, чтобы она покрывала дно и частично стенки. Сверху выложить подготовленную грудинку. Добавить соль, перец горошком и лавровый лист.

Грудинка со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить все водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения. После закипания уменьшить огонь и оставить мясо готовиться на медленном нагреве. Варить грудинку примерно 60-90 минут, ориентируясь на толщину куска. Важно не переварить мясо, чтобы оно оставалось сочным и нежным.

Грудинка и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

После завершения варки оставить грудинку в отваре до полного остывания. Благодаря этому мясо лучше сохранит свою структуру и станет еще более мягким. Охлажденную грудинку достать из кастрюли и слегка обсушить. Чеснок измельчить до состояния кашицы. В небольшой миске смешать сушеную паприку, копченую паприку и черный молотый перец, добавить чеснок и хорошо перемешать.

Кусочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Полученной ароматной смесью тщательно натереть грудинку со всех сторон, уделяя внимание каждому срезу. После этого плотно завернуть мясо в фольгу и поставить в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше всего оставить на ночь. Когда грудинка хорошо настоится, ее можно нарезать тонкими ломтиками и подавать к столу. Мясо получается ароматным, плотным по структуре и очень аппетитным на вид.

