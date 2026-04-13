Домашняя колбаса "за копейки": рецепт сочной куриной колбасы

Домашняя колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Эта домашняя колбаса легко заменит магазинную и приятно удивит своим вкусом. Она получается сочная, ароматная и максимально натуральная, без лишних добавок. Простой способ приготовления позволяет сделать настоящий деликатес даже без специального оборудования. Идеальный вариант для тех, кто хочет знать, что именно ест.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриные бедра — 3 кг;

соль — 3 ч. л.;

смесь специй для колбасы — 30 г;

перец черный — по вкусу;

чеснок — 1 головка;

вода холодная — 150 мл.;

оболочки для колбасы — при необходимости.

Куриная колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Куриные бедра разобрать, отделить мясо от костей. Кожуру добавить в фарш для сочности или заменить салом. Мясо нарезать кусочками или частично измельчить. Добавить соль, специи, измельченный чеснок и холодную воду. Хорошо вымесить массу до однородности, чтобы фарш стал плотным и вязким. Наполнить оболочки фаршем, сформировать колбаски. Выложить на противень и выпекать при температуре 190°C примерно 60 минут, в середине процесса перевернуть для равномерного подрумянивания. Готовую колбасу немного охладить и подавать — она получается сочная, ароматная и очень нежная.

