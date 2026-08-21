Домашній десерт за 5 хвилин: рецепт без духовки та желатину

Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей десерт чудово підходить, коли хочеться приготувати щось солодке без випікання. Кремова текстура, маскарпоне та шоколадна глазур роблять його ніжним і насиченим, а на підготовку потрібно зовсім небагато часу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

300 г згущеного молока з цукром;

1 яйце;

30 г кукурудзяного крохмалю;

500 мл молока;

1 ст. л. ванільного екстракту;

250 г маскарпоне.

Для глазурі:

100 г темного шоколаду;

130 г гарячих жирних вершків;

шоколадна стружка — за бажанням.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Згущене молоко змішати з яйцем і крохмалем. Додати молоко, додати ванільний екстракт та поставити на слабкий вогонь. Постійно помішуючи, довести суміш до кипіння й варити до загущення. Зняти з вогню, додати маскарпоне та перемішати до однорідності. Перекласти крем у форму й поставити в холодильник. Для глазурі залити шоколад гарячими вершками та перемішати до гладкої консистенції. Вилити на охолоджений крем і знову прибрати в холодильник приблизно на 1 годину. Перед подачею десерт можна посипати шоколадною стружкою.

Виходить ніжний кремовий десерт із насиченим шоколадним смаком, який не потребує ні духовки, ні желатину.

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