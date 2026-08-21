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Домашній десерт за 5 хвилин: рецепт без духовки та желатину

21 серпня 2026 03:04
Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей десерт чудово підходить, коли хочеться приготувати щось солодке без випікання. Кремова текстура, маскарпоне та шоколадна глазур роблять його ніжним і насиченим, а на підготовку потрібно зовсім небагато часу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • 300 г згущеного молока з цукром;
  • 1 яйце;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 500 мл молока;
  • 1 ст. л. ванільного екстракту;
  • 250 г маскарпоне.

Для глазурі:

  • 100 г темного шоколаду;
  • 130 г гарячих жирних вершків;
  • шоколадна стружка — за бажанням.
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Згущене молоко змішати з яйцем і крохмалем. 
  2. Додати молоко, додати ванільний екстракт та поставити на слабкий вогонь.
  3. Постійно помішуючи, довести суміш до кипіння й варити до загущення.
  4. Зняти з вогню, додати маскарпоне та перемішати до однорідності.
  5. Перекласти крем у форму й поставити в холодильник.
  6. Для глазурі залити шоколад гарячими вершками та перемішати до гладкої консистенції.
  7. Вилити на охолоджений крем і знову прибрати в холодильник приблизно на 1 годину.
  8. Перед подачею десерт можна посипати шоколадною стружкою.

Виходить ніжний кремовий десерт із насиченим шоколадним смаком, який не потребує ні духовки, ні желатину.

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