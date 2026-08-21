Домашній десерт за 5 хвилин: рецепт без духовки та желатину
21 серпня 2026 03:04
Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Цей десерт чудово підходить, коли хочеться приготувати щось солодке без випікання. Кремова текстура, маскарпоне та шоколадна глазур роблять його ніжним і насиченим, а на підготовку потрібно зовсім небагато часу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- 300 г згущеного молока з цукром;
- 1 яйце;
- 30 г кукурудзяного крохмалю;
- 500 мл молока;
- 1 ст. л. ванільного екстракту;
- 250 г маскарпоне.
Для глазурі:
- 100 г темного шоколаду;
- 130 г гарячих жирних вершків;
- шоколадна стружка — за бажанням.
Спосіб приготування
- Згущене молоко змішати з яйцем і крохмалем.
- Додати молоко, додати ванільний екстракт та поставити на слабкий вогонь.
- Постійно помішуючи, довести суміш до кипіння й варити до загущення.
- Зняти з вогню, додати маскарпоне та перемішати до однорідності.
- Перекласти крем у форму й поставити в холодильник.
- Для глазурі залити шоколад гарячими вершками та перемішати до гладкої консистенції.
- Вилити на охолоджений крем і знову прибрати в холодильник приблизно на 1 годину.
- Перед подачею десерт можна посипати шоколадною стружкою.
Виходить ніжний кремовий десерт із насиченим шоколадним смаком, який не потребує ні духовки, ні желатину.
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