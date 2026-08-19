Сливовий пиріг із хрусткою крихтою: ніжна домашня випічка

Пиріг зі свіжими сливами: перевірений рецепт випічки
Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 03:04
Пиріг зі свіжими сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Сезон слив — чудовий привід приготувати ароматну домашню випічку. У цьому пирозі ніжне тісто поєднується із соковитими кисло-солодкими сливами, а хрустка крихта зверху додає приємної текстури.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свіжі сливи — 13–15 шт.;
- цукор — 160 г;
- вершкове масло — 100 г;
- ванільний цукор — 0,5 ч. л.;
- яйця — 3 шт.;
- йогурт або сметана — 100 г;
- розпушувач — 15 г;
- борошно — 280 г.
Для крихти:
- борошно — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 40 г.
Спосіб приготування
- Сливи вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки.
- М’яке масло збити з цукром та ванільним цукром.
- По одному додати яйця, потім йогурт або сметану.
- Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в масу. Замісити густе однорідне тісто.
- Форму 28×18 см змастити олією, викласти тісто та розподілити його. Зверху розкласти сливи.
- Для крихти перетерти борошно, цукор і холодне масло. Посипати нею сливи.
- Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин.
- Готовність перевірити шпажкою, після чого трохи охолодити пиріг.
Випічка виходить ніжною, соковитою та ароматною, а рум’яна крихта чудово доповнює сливову начинку.
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