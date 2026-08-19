Сливовий пиріг із хрусткою крихтою: ніжна домашня випічка

Пиріг зі свіжими сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон слив — чудовий привід приготувати ароматну домашню випічку. У цьому пирозі ніжне тісто поєднується із соковитими кисло-солодкими сливами, а хрустка крихта зверху додає приємної текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свіжі сливи — 13–15 шт.;

цукор — 160 г;

вершкове масло — 100 г;

ванільний цукор — 0,5 ч. л.;

яйця — 3 шт.;

йогурт або сметана — 100 г;

розпушувач — 15 г;

борошно — 280 г.

Для крихти:

борошно — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 40 г.

Тісто та сливи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сливи вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки. М’яке масло збити з цукром та ванільним цукром. По одному додати яйця, потім йогурт або сметану. Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в масу. Замісити густе однорідне тісто. Форму 28×18 см змастити олією, викласти тісто та розподілити його. Зверху розкласти сливи. Для крихти перетерти борошно, цукор і холодне масло. Посипати нею сливи. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин. Готовність перевірити шпажкою, після чого трохи охолодити пиріг.

Випічка виходить ніжною, соковитою та ароматною, а рум’яна крихта чудово доповнює сливову начинку.

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