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Главная Вкус Пирог со свежими сливами: проверенный рецепт выпечки

Пирог со свежими сливами: проверенный рецепт выпечки

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 03:04
Сливовый пирог с хрустящей посыпкой: нежная домашняя выпечка
Пирог со свежими сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон слив — отличный повод приготовить ароматную домашнюю выпечку. В этом пироге нежное тесто сочетается с сочными кисло-сладкими сливами, а хрустящая крошка сверху придаёт приятную текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свежие сливы — 13–15 шт.;
  • сахар — 160 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • ванильный сахар — 0,5 ч. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • йогурт или сметана — 100 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • мука — 280 г.

Для крошки:

  • мука — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 40 г.
рецепт пирога зі сливами
Тесто и сливы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки.
  2. Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.
  3. По одному добавить яйца, затем йогурт или сметану.
  4. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в массу. Замесить густое однородное тесто.
  5. Форму 28×18 см смазать маслом, выложить тесто и распределить его. Сверху выложить сливы.
  6. Для крошки перетереть муку, сахар и холодное масло. Посыпать ею сливы.
  7. Выпекать при 180 °C около 40–45 минут.
  8. Готовность проверить шпажкой, после чего немного остудить пирог.

Выпечка получается нежной, сочной и ароматной, а румяная крошка прекрасно дополняет сливовую начинку.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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