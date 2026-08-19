Сливовый пирог с хрустящей посыпкой: нежная домашняя выпечка

Пирог со свежими сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон слив — отличный повод приготовить ароматную домашнюю выпечку. В этом пироге нежное тесто сочетается с сочными кисло-сладкими сливами, а хрустящая крошка сверху придаёт приятную текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свежие сливы — 13–15 шт.;

сахар — 160 г;

сливочное масло — 100 г;

ванильный сахар — 0,5 ч. л.;

яйца — 3 шт.;

йогурт или сметана — 100 г;

разрыхлитель — 15 г;

мука — 280 г.

Для крошки:

мука — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 40 г.

Тесто и сливы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром. По одному добавить яйца, затем йогурт или сметану. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в массу. Замесить густое однородное тесто. Форму 28×18 см смазать маслом, выложить тесто и распределить его. Сверху выложить сливы. Для крошки перетереть муку, сахар и холодное масло. Посыпать ею сливы. Выпекать при 180 °C около 40–45 минут. Готовность проверить шпажкой, после чего немного остудить пирог.

Выпечка получается нежной, сочной и ароматной, а румяная крошка прекрасно дополняет сливовую начинку.

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