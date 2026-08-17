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Главная Вкус Пирог со сливами и хрустящей крошкой: рецепт домашней выпечки

Пирог со сливами и хрустящей крошкой: рецепт домашней выпечки

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 03:04
Сливовый пирог с румяной крошкой: простая выпечка к чаю
Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Сливовый пирог — один из лучших вариантов сезонной выпечки, когда хочется приготовить что-то ароматное и по-домашнему уютное. Кисло-сладкие сливы делают тесто сочным, а хрустящая корочка сверху создает приятный контраст. Такой пирог прекрасно сочетается с чаем, кофе или просто служит сладким угощением для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свежие сливы — 10–12 шт.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 3 шт.;
  • йогурт или сметана — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • мука — 8 ст. л. с горкой.

Для крошки:

  • сахар — 1–2 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.
рецепт пирога зі сливами
Тесто и сливы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать кусочками.
  2. Мягкое масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
  3. По одному добавить яйца, после каждого хорошо перемешивая. Вмешать йогурт или сметану.
  4. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно добавить в массу. Перемешать до однородности.
  5. Тесто выложить в смазанную форму диаметром 26 см, сверху выложить сливы.
  6. Для крошки перетереть муку, сахар и масло. Посыпать ею сливы.
  7. Выпекать при 170 °C примерно 40–45 минут.
  8. Готовность проверить шпажкой, после чего немного остудить пирог в форме.
  9. Выпечка получается нежной и сочной, с приятной кислинкой слив и хрустящей румяной корочкой.

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рецепт выпечка пирог со сливами
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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