Сливовый пирог с румяной крошкой: простая выпечка к чаю

Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Сливовый пирог — один из лучших вариантов сезонной выпечки, когда хочется приготовить что-то ароматное и по-домашнему уютное. Кисло-сладкие сливы делают тесто сочным, а хрустящая корочка сверху создает приятный контраст. Такой пирог прекрасно сочетается с чаем, кофе или просто служит сладким угощением для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свежие сливы — 10–12 шт.;

сливочное масло — 150 г;

сахар — 140 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

йогурт или сметана — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

мука — 8 ст. л. с горкой.

Для крошки:

сахар — 1–2 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.

Тесто и сливы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать кусочками. Мягкое масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. По одному добавить яйца, после каждого хорошо перемешивая. Вмешать йогурт или сметану. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно добавить в массу. Перемешать до однородности. Тесто выложить в смазанную форму диаметром 26 см, сверху выложить сливы. Для крошки перетереть муку, сахар и масло. Посыпать ею сливы. Выпекать при 170 °C примерно 40–45 минут. Готовность проверить шпажкой, после чего немного остудить пирог в форме. Выпечка получается нежной и сочной, с приятной кислинкой слив и хрустящей румяной корочкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.