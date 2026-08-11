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Главная Вкус Пирог "Три стакана": просто выложить слоями и поставить в духовку

Пирог "Три стакана": просто выложить слоями и поставить в духовку

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 03:04
Пирог с яблоками без замеса: простой рецепт из трёх стаканов
Пирог "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог особенно понравится тем, кто не хочет долго возиться с тестом. Все ингредиенты просто выкладываются слоями, заливаются молочно-масляной смесью — и остается только поставить форму в духовку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яблоки — 5 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • манная крупа — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • корица — по желанию;
  • лимонный сок — по желанию;
  • растительное масло — для формы;
  • сахарная пудра — для подачи.
рецепт пирога з манкою
Кусочек пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки натереть на крупной терке, по желанию добавить лимонный сок и корицу.
  2. Муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель смешать и разделить на четыре части. Яблоки также разделить на три порции.
  3. Форму застелить пергаментом и смазать маслом.
  4. Выкладывать слоями сухую смесь и яблоки, начиная с сухих ингредиентов и заканчивая ими же.
  5. Молоко подогреть, добавить сливочное масло и перемешать.
  6. Сделать в пироге несколько проколов шпажкой и медленно залить молочной смесью всю поверхность.
  7. Выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут до появления золотистой корочки.
  8. После остывания вынуть пирог из формы и посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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