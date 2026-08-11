Пирог с яблоками без замеса: простой рецепт из трёх стаканов

Пирог "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог особенно понравится тем, кто не хочет долго возиться с тестом. Все ингредиенты просто выкладываются слоями, заливаются молочно-масляной смесью — и остается только поставить форму в духовку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яблоки — 5 шт.;

сахар — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

манная крупа — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

корица — по желанию;

лимонный сок — по желанию;

растительное масло — для формы;

сахарная пудра — для подачи.

Кусочек пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки натереть на крупной терке, по желанию добавить лимонный сок и корицу. Муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель смешать и разделить на четыре части. Яблоки также разделить на три порции. Форму застелить пергаментом и смазать маслом. Выкладывать слоями сухую смесь и яблоки, начиная с сухих ингредиентов и заканчивая ими же. Молоко подогреть, добавить сливочное масло и перемешать. Сделать в пироге несколько проколов шпажкой и медленно залить молочной смесью всю поверхность. Выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут до появления золотистой корочки. После остывания вынуть пирог из формы и посыпать сахарной пудрой.

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