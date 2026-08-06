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Главная Вкус Пирог "Август" с сезонными фруктами: все смешать и поставить в духовку на 45 минут

Пирог "Август" с сезонными фруктами: все смешать и поставить в духовку на 45 минут

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 15:04
Пирог с сезонными фруктами: сочная домашняя выпечка к чаю
Пирог "Август". Фото: gospodynka.com.ua

Когда созревают сливы, абрикосы, нектарины и ягоды, самое время печь домашние пироги. Этот рецепт не требует много времени или особых навыков — достаточно замесить тесто, добавить фрукты и поставить форму в духовку.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 220 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • растительное масло — 130 мл.;
  • молоко — 250 мл.;
  • мука — 380 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • цедра лимона — 1 ст. л.

Для начинки:

  • сливы, абрикосы, нектарины и ягоды — 350–400 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Для заливки:

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  • сметана — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 1,5 ст. л.
рецепт пирога з персиками та нектаринами
Тесто и фрукты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с сахаром, солью и ванильным сахаром.
  2. Добавить растительное масло, молоко, муку, разрыхлитель и цедру лимона.
  3. Перемешать до однородности и перелить тесто в подготовленную форму.
  4. Фрукты и ягоды нарезать, смешать с крахмалом и равномерно выложить поверх теста.
  5. Для заливки смешать сметану, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Полить ею фрукты.
  6. Выпекать пирог при 180 °C примерно 45–55 минут.
  7. После выпечки оставить в форме на 10–15 минут, а затем подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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