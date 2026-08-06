Пиріг із сезонними фруктами: соковита домашня випічка до чаю

Пиріг "Серпень" зі сезонними фруктами: все змішати й в духовку на 45 хвилин
Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 15:04
Пиріг "Серпень". Фото: gospodynka.com.ua
Коли достигають сливи, абрикоси, нектарини та ягоди, саме час пекти домашні пироги. Цей рецепт не потребує багато часу чи особливих навичок — достатньо змішати тісто, додати фрукти й відправити форму в духовку.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 220 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 10 г;
- олія — 130 мл.;
- молоко — 250 мл.;
- борошно — 380 г;
- розпушувач — 12 г;
- цедра лимона — 1 ст. л.
Для начинки:
- сливи, абрикоси, нектарин та ягоди — 350–400 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Для заливки:
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- сметана — 180 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця змішати з цукром, сіллю та ванільним цукром.
- Додати олію, молоко, борошно, розпушувач і цедру лимона.
- Перемішати до однорідності та перелити тісто у підготовлену форму.
- Фрукти й ягоди нарізати, змішати з крохмалем і рівномірно розкласти поверх тіста.
- Для заливки змішати сметану, яйце, цукор, сіль і ванільний цукор. Полити нею фрукти.
- Випікати пиріг при 180 °C приблизно 45–55 хвилин.
- Після випікання залишити у формі на 10–15 хвилин, а потім подавати до столу.
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