Пиріг із сезонними фруктами: соковита домашня випічка до чаю

Пиріг "Серпень". Фото: gospodynka.com.ua

Коли достигають сливи, абрикоси, нектарини та ягоди, саме час пекти домашні пироги. Цей рецепт не потребує багато часу чи особливих навичок — достатньо змішати тісто, додати фрукти й відправити форму в духовку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 220 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 10 г;

олія — 130 мл.;

молоко — 250 мл.;

борошно — 380 г;

розпушувач — 12 г;

цедра лимона — 1 ст. л.

Для начинки:

сливи, абрикоси, нектарин та ягоди — 350–400 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Для заливки:

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сметана — 180 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 1,5 ст. л.

Тісто та фрукти. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром, сіллю та ванільним цукром. Додати олію, молоко, борошно, розпушувач і цедру лимона. Перемішати до однорідності та перелити тісто у підготовлену форму. Фрукти й ягоди нарізати, змішати з крохмалем і рівномірно розкласти поверх тіста. Для заливки змішати сметану, яйце, цукор, сіль і ванільний цукор. Полити нею фрукти. Випікати пиріг при 180 °C приблизно 45–55 хвилин. Після випікання залишити у формі на 10–15 хвилин, а потім подавати до столу.

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