Тертый творожный пирог: простой рецепт нежной домашней выпечки

Пирог с творогом за 40 минут: просто натереть тесто и поставить в духовку
Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 03:04
Пирог с творогом. Фото: smachnenke.com.ua
Тертый пирог с творожной начинкой — одна из самых любимых домашних выпечек. Хрустящее рассыпчатое тесто прекрасно сочетается с нежным творогом и сладким изюмом. Готовится он без лишних усилий, а результат непременно порадует всю семью.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новости.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 150 г;
- соль — ⅓ ч. л.;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- изюм — 100 г;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца смешать с сахаром, солью и мягким сливочным маслом.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Разделить его на две части и положить в морозильную камеру на 40–50 минут.
- Для начинки запарить изюм, а творог взбить с яйцами, сахаром и ванилином. Добавить изюм и перемешать.
- В форму натереть половину охлажденного теста, сверху равномерно выложить творожную начинку. Вторую половину теста натереть поверх начинки.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Перед подачей дать немного остыть и нарезать порционными кусочками.
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