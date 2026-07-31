Тертый творожный пирог: простой рецепт нежной домашней выпечки

Пирог с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Тертый пирог с творожной начинкой — одна из самых любимых домашних выпечек. Хрустящее рассыпчатое тесто прекрасно сочетается с нежным творогом и сладким изюмом. Готовится он без лишних усилий, а результат непременно порадует всю семью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 150 г;

соль — ⅓ ч. л.;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

изюм — 100 г;

ванилин — по вкусу.

Тесто и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, солью и мягким сливочным маслом. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Разделить его на две части и положить в морозильную камеру на 40–50 минут. Для начинки запарить изюм, а творог взбить с яйцами, сахаром и ванилином. Добавить изюм и перемешать. В форму натереть половину охлажденного теста, сверху равномерно выложить творожную начинку. Вторую половину теста натереть поверх начинки. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Перед подачей дать немного остыть и нарезать порционными кусочками.

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