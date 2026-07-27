Пирог с абрикосами к чаю: простой рецепт нежной летней выпечки

Быстрый пирог с абрикосами "Золото": тесто замешивается за 4 минуты
Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 03:04
Пирог с абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог с абрикосами станет настоящей находкой в сезон фруктов. Тесто готовится буквально за несколько минут, а сочные абрикосы делают выпечку нежной, ароматной и невероятно вкусной. Идеальный десерт к чаю для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 90 г;
- мука — 2 стакана;
- сахар — 1 стакан;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванильный сахар или ванилин — по вкусу;
- абрикосы — по размеру формы;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром до пышности, добавить сметану, растопленное масло и ваниль.
- Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Абрикосы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Форму застелить пергаментом, выложить абрикосы срезом вверх и залить их тестом.
- Выпекать пирог при 180 °C примерно 30–35 минут до сухой шпажки.
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