Яблочный пирог с заварным кремом: красивый домашний десерт к чаю

Пирог "Богиня": выглядит роскошно, а готовится очень просто
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 03:04
Пирог "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua
Пирог с нежным заварным кремом и яблоками выглядит так, будто его приготовили в дорогой кондитерской. На самом деле рецепт очень простой, а сочетание мягкого теста, крема и сочных фруктов делает десерт идеальным для семейного чаепития.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 110 г;
- растительное масло — 100 мл;
- теплое молоко — 110 мл;
- мука — 280 г;
- разрыхлитель — 16 г;
- ванильный сахар — 8 г.
Для крема:
- молоко — 270 мл;
- яичный желток — 1 шт.;
- мука — 30 г;
- кукурузный крахмал — 25 г;
- сахар — 60 г;
- ванильный сахар — 8 г.
Дополнительно:
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- яблоко — 1 шт.;
- изюм — 50 г;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Взбить яйца с солью и сахаром, влить растительное масло и теплое молоко.
- Добавить муку, разрыхлитель и ванильный сахар, замесить однородное тесто и выложить его в форму.
- Для крема смешать молоко, желток, муку, крахмал, сахар и ванильный сахар.
- Подогреть на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить под пищевой пленкой.
- Выложить крем на тесто спиралью с помощью кондитерского мешка.
- Сверху выложить тонкие ломтики яблока и изюм, сформировав узор.
- Смазать пирог желтком, смешанным с молоком, и выпекать примерно 40–45 минут при 180 ºC.
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