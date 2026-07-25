Яблочный пирог с заварным кремом: красивый домашний десерт к чаю

Пирог "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог с нежным заварным кремом и яблоками выглядит так, будто его приготовили в дорогой кондитерской. На самом деле рецепт очень простой, а сочетание мягкого теста, крема и сочных фруктов делает десерт идеальным для семейного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 110 г;

растительное масло — 100 мл;

теплое молоко — 110 мл;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 16 г;

ванильный сахар — 8 г.

Для крема:

молоко — 270 мл;

яичный желток — 1 шт.;

мука — 30 г;

кукурузный крахмал — 25 г;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 8 г.

Дополнительно:

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яблоко — 1 шт.;

изюм — 50 г;

желток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.

Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и сахаром, влить растительное масло и теплое молоко. Добавить муку, разрыхлитель и ванильный сахар, замесить однородное тесто и выложить его в форму. Для крема смешать молоко, желток, муку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Подогреть на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить под пищевой пленкой. Выложить крем на тесто спиралью с помощью кондитерского мешка. Сверху выложить тонкие ломтики яблока и изюм, сформировав узор. Смазать пирог желтком, смешанным с молоком, и выпекать примерно 40–45 минут при 180 ºC.

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