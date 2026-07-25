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Главная Вкус Пирог "Богиня": выглядит роскошно, а готовится очень просто

Пирог "Богиня": выглядит роскошно, а готовится очень просто

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 03:04
Яблочный пирог с заварным кремом: красивый домашний десерт к чаю
Пирог "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог с нежным заварным кремом и яблоками выглядит так, будто его приготовили в дорогой кондитерской. На самом деле рецепт очень простой, а сочетание мягкого теста, крема и сочных фруктов делает десерт идеальным для семейного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 110 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • теплое молоко — 110 мл;
  • мука — 280 г;
  • разрыхлитель — 16 г;
  • ванильный сахар — 8 г.

Для крема:

  • молоко — 270 мл;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • мука — 30 г;
  • кукурузный крахмал — 25 г;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 8 г.

Дополнительно:

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  • яблоко — 1 шт.;
  • изюм — 50 г;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.
рецепт пирога з яблуками
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с солью и сахаром, влить растительное масло и теплое молоко.
  2. Добавить муку, разрыхлитель и ванильный сахар, замесить однородное тесто и выложить его в форму.
  3. Для крема смешать молоко, желток, муку, крахмал, сахар и ванильный сахар.
  4. Подогреть на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить под пищевой пленкой.
  5. Выложить крем на тесто спиралью с помощью кондитерского мешка.
  6. Сверху выложить тонкие ломтики яблока и изюм, сформировав узор.
  7. Смазать пирог желтком, смешанным с молоком, и выпекать примерно 40–45 минут при 180 ºC.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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