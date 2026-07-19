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Главная Вкус Пирог "Все по 8 ложек": рецепт без миксера, все смешать и в духовку

Пирог "Все по 8 ложек": рецепт без миксера, все смешать и в духовку

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 03:04
Ягодный пирог без миксера: простой рецепт на каждый день
Пирог с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой, когда хочется быстро испечь что-нибудь вкусное к чаю. Тесто готовится обычной венчиком, без лишних хлопот, а для начинки подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150–200 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • молоко — 8 ст. л.;
  • растительное масло — 8 ст. л.;
  • мука — 240 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • ягоды — 300 г;
  • мука — 1 ст. л. (для ягод).
рецепт пирога з ягодами
Тесто и ягоды. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью, молоком и маслом до однородной консистенции.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто.
  3. Ягоды обвалять в ложке муки, добавить в тесто и аккуратно перемешать.
  4. Переложить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
  5. Выпекать при 180 ºC 30–40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  6. Готовый пирог немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

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пирог рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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