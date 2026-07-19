Ягодный пирог без миксера: простой рецепт на каждый день

Пирог с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой, когда хочется быстро испечь что-нибудь вкусное к чаю. Тесто готовится обычной венчиком, без лишних хлопот, а для начинки подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150–200 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1/3 ч. л.;

молоко — 8 ст. л.;

растительное масло — 8 ст. л.;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 7 г;

ягоды — 300 г;

мука — 1 ст. л. (для ягод).

Тесто и ягоды. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью, молоком и маслом до однородной консистенции. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто. Ягоды обвалять в ложке муки, добавить в тесто и аккуратно перемешать. Переложить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекать при 180 ºC 30–40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Готовый пирог немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Читайте также:

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.