Ягодный пирог без миксера: простой рецепт на каждый день

Пирог "Все по 8 ложек": рецепт без миксера, все смешать и в духовку
Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 03:04
Пирог с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт станет настоящей находкой, когда хочется быстро испечь что-нибудь вкусное к чаю. Тесто готовится обычной венчиком, без лишних хлопот, а для начинки подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150–200 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- растительное масло — 8 ст. л.;
- мука — 240 г;
- разрыхлитель — 7 г;
- ягоды — 300 г;
- мука — 1 ст. л. (для ягод).
Способ приготовления
- Яйца смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью, молоком и маслом до однородной консистенции.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто.
- Ягоды обвалять в ложке муки, добавить в тесто и аккуратно перемешать.
- Переложить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
- Выпекать при 180 ºC 30–40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Готовый пирог немного остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.
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