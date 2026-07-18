Пирог на кефире с ягодами: нежная домашняя выпечка к чаю

Летний пирог "Любимый": понадобится стакан кефира и горсть ягод
Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 03:04
Пирог с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон свежих ягод хочется готовить простые и ароматные десерты, которые не требуют много времени. Этот пирог получается нежным, воздушным и очень вкусным благодаря сочетанию кефирного теста и ягодной начинки. Рецепт легко повторить, а для него можно использовать любые любимые ягоды — смородину, малину, чернику или вишню.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- кефир 2,5% — 250 мл;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 260 г;
- ягоды для теста — 100 г;
- ягоды для украшения — 50 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью, добавить обычный и ванильный сахар и продолжать взбивать до получения светлой пышной массы.
- Добавить кефир комнатной температуры, перемешать.
- Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем и постепенно добавить в жидкую смесь.
- Перемешать тесто до однородности, добавить ягоды и аккуратно смешать их с тестом.
- Форму диаметром около 22 см застелить пергаментом, выложить тесто и сверху распределить оставшиеся ягоды.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- После выпекания дать пирогу немного остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.
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