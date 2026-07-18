Пирог на кефире с ягодами: нежная домашняя выпечка к чаю

Пирог с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон свежих ягод хочется готовить простые и ароматные десерты, которые не требуют много времени. Этот пирог получается нежным, воздушным и очень вкусным благодаря сочетанию кефирного теста и ягодной начинки. Рецепт легко повторить, а для него можно использовать любые любимые ягоды — смородину, малину, чернику или вишню.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

кефир 2,5% — 250 мл;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 260 г;

ягоды для теста — 100 г;

ягоды для украшения — 50 г.

Тесто и ягоды. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью, добавить обычный и ванильный сахар и продолжать взбивать до получения светлой пышной массы. Добавить кефир комнатной температуры, перемешать. Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем и постепенно добавить в жидкую смесь. Перемешать тесто до однородности, добавить ягоды и аккуратно смешать их с тестом. Форму диаметром около 22 см застелить пергаментом, выложить тесто и сверху распределить оставшиеся ягоды. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. После выпекания дать пирогу немного остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

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