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Главная Вкус Летний пирог "Любимый": понадобится стакан кефира и горсть ягод

Летний пирог "Любимый": понадобится стакан кефира и горсть ягод

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 03:04
Пирог на кефире с ягодами: нежная домашняя выпечка к чаю
Пирог с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон свежих ягод хочется готовить простые и ароматные десерты, которые не требуют много времени. Этот пирог получается нежным, воздушным и очень вкусным благодаря сочетанию кефирного теста и ягодной начинки. Рецепт легко повторить, а для него можно использовать любые любимые ягоды — смородину, малину, чернику или вишню.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • кефир 2,5% — 250 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 260 г;
  • ягоды для теста — 100 г;
  • ягоды для украшения — 50 г.
рецепт пирога з ягодами
Тесто и ягоды. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью, добавить обычный и ванильный сахар и продолжать взбивать до получения светлой пышной массы.
  2. Добавить кефир комнатной температуры, перемешать.
  3. Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем и постепенно добавить в жидкую смесь.
  4. Перемешать тесто до однородности, добавить ягоды и аккуратно смешать их с тестом.
  5. Форму диаметром около 22 см застелить пергаментом, выложить тесто и сверху распределить оставшиеся ягоды.
  6. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  7. После выпекания дать пирогу немного остыть, по желанию посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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