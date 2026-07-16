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Главная Вкус Летняя "Шарлотка" из 3 ингредиентов за 30 минут: идеально к чаю

Летняя "Шарлотка" из 3 ингредиентов за 30 минут: идеально к чаю

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 03:04
Пирог с нектаринами в духовке: простой рецепт воздушной домашней выпечки
Шарлотка с нектаринами. Фото: gospodynka.com.ua

Когда сезон нектаринов в самом разгаре, самое время испечь простой домашний пирог к чаю. Воздушное бисквитное тесто прекрасно сочетается с сочными фруктами, а готовится такая выпечка без лишних хлопот. Рецепт всегда получается, а вместо нектаринов можно использовать и другие сезонные фрукты или ягоды.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • ванилин, щепотка соли;
  • лимонная цедра — 1 ч. л. (по желанию);
  • мука — 140 г;
  • нектарины — 5–6 шт.;
  • сахар для посыпки.
рецепт шарлотки з нектаринами
Нектарины и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы.
  2. Добавьте ванилин, по желанию — лимонную цедру.
  3. Постепенно всыпайте просеянную муку, аккуратно перемешивая лопаткой.
  4. Дно формы (24 см) застелите пергаментом, посыпьте сахаром и выложите дольки нектаринов.
  5. Сверху слегка присыпьте их сахаром, вылейте тесто и разровняйте.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.
  7. Готовый пирог немного остудите, выньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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