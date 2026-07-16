Пирог с нектаринами в духовке: простой рецепт воздушной домашней выпечки

Шарлотка с нектаринами. Фото: gospodynka.com.ua

Когда сезон нектаринов в самом разгаре, самое время испечь простой домашний пирог к чаю. Воздушное бисквитное тесто прекрасно сочетается с сочными фруктами, а готовится такая выпечка без лишних хлопот. Рецепт всегда получается, а вместо нектаринов можно использовать и другие сезонные фрукты или ягоды.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

ванилин, щепотка соли;

лимонная цедра — 1 ч. л. (по желанию);

мука — 140 г;

нектарины — 5–6 шт.;

сахар для посыпки.

Нектарины и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте ванилин, по желанию — лимонную цедру. Постепенно всыпайте просеянную муку, аккуратно перемешивая лопаткой. Дно формы (24 см) застелите пергаментом, посыпьте сахаром и выложите дольки нектаринов. Сверху слегка присыпьте их сахаром, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут. Готовый пирог немного остудите, выньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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