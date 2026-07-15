Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пирог "Люся": вкуснее, чем "Наполеон", проще, чем "Шарлотка"

Пирог "Люся": вкуснее, чем "Наполеон", проще, чем "Шарлотка"

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 03:04
Пирог с нектаринами на сметане: простой рецепт нежной летней выпечки
Пирог "Люся". Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется испечь домашний пирог без сложного теста и долгих хлопот, этот рецепт станет отличным выбором. Благодаря сметане тесто получается очень нежным и воздушным, а сочные нектарины придают выпечке яркий летний вкус. Такой пирог идеально подходит к чаю, кофе или семейному чаепитию.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло или маргарин — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • нектарины — 7–8 шт.

Для сиропа:

  • сахар — 1 ст. л.;
  • вода — 1 ст. л.
рецепт пирога з персиками
Тесто и нектарины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавить растопленное масло, сметану и соду, перемешать.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  3. Переложить тесто в смазанную форму для выпечки и сверху выложить нарезанные дольками нектарины.
  4. Выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 40–50 минут до готовности.
  5. Смешать воду с сахаром и смазать сиропом ещё тёплый пирог. По желанию сверху можно слегка присыпать сахаром.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

пирог рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации