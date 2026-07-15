Пирог с нектаринами на сметане: простой рецепт нежной летней выпечки

Пирог "Люся". Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется испечь домашний пирог без сложного теста и долгих хлопот, этот рецепт станет отличным выбором. Благодаря сметане тесто получается очень нежным и воздушным, а сочные нектарины придают выпечке яркий летний вкус. Такой пирог идеально подходит к чаю, кофе или семейному чаепитию.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

сливочное масло или маргарин — 100 г;

сметана — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

нектарины — 7–8 шт.

Для сиропа:

сахар — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.

Тесто и нектарины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавить растопленное масло, сметану и соду, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Переложить тесто в смазанную форму для выпечки и сверху выложить нарезанные дольками нектарины. Выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 40–50 минут до готовности. Смешать воду с сахаром и смазать сиропом ещё тёплый пирог. По желанию сверху можно слегка присыпать сахаром.

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