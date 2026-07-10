Нежный пирог с вишней и сметанной глазурью: рецепт летней выпечки к чаю

Песочный пирог с вишней. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон вишни трудно отказаться от домашней выпечки, которая наполняет дом невероятным ароматом. Этот пирог сочетает в себе рассыпчатую песочную основу, сочные ягоды и нежную сметанную заливку, которая буквально тает во рту. Он станет прекрасным дополнением к семейному чаепитию или праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 700 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для начинки:

вишня без косточек — 600 г;

сметана — 700 г;

сахар — 250 г;

ванильный сахар — 10 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 2 ст. л. (44 г).

Размер формы — 25 × 35 см.

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Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавить мягкое сливочное масло и ещё раз взбить. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15 минут. Для начинки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить муку и перемешать до однородности. Застелить форму пергаментом, распределить тесто по дну и сформировать невысокие бортики. Проколоть основу вилкой в нескольких местах. Вылить сметанную заливку и равномерно разложить сверху вишни. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут до золотистого цвета. Дать пирогу немного остыть, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю или кофе.

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