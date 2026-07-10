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Главная Вкус Песочный пирог с вишней и сметанной глазурью: хит сезона 2026 года

Песочный пирог с вишней и сметанной глазурью: хит сезона 2026 года

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 15:44
Нежный пирог с вишней и сметанной глазурью: рецепт летней выпечки к чаю
Песочный пирог с вишней. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон вишни трудно отказаться от домашней выпечки, которая наполняет дом невероятным ароматом. Этот пирог сочетает в себе рассыпчатую песочную основу, сочные ягоды и нежную сметанную заливку, которая буквально тает во рту. Он станет прекрасным дополнением к семейному чаепитию или праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 700 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для начинки:

  • вишня без косточек — 600 г;
  • сметана — 700 г;
  • сахар — 250 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 2 ст. л. (44 г).

Размер формы — 25 × 35 см.

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Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.
  2. Добавить мягкое сливочное масло и ещё раз взбить.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15 минут.
  4. Для начинки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить муку и перемешать до однородности.
  5. Застелить форму пергаментом, распределить тесто по дну и сформировать невысокие бортики. Проколоть основу вилкой в нескольких местах.
  6. Вылить сметанную заливку и равномерно разложить сверху вишни.
  7. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут до золотистого цвета.
  8. Дать пирогу немного остыть, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю или кофе.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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