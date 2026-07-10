Ніжний пиріг із вишнею та сметанною заливкою: рецепт літньої випічки до чаю

Пісочний пиріг з вишнею та сметанною заливкою: хіт сезону 2026
Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 15:44
Пісочний пиріг з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон вишні складно відмовитися від домашньої випічки, яка наповнює оселю неймовірним ароматом. Цей пиріг поєднує розсипчасту пісочну основу, соковиті ягоди та ніжну сметанну заливку, що буквально тане в роті. Він стане чудовим доповненням до сімейного чаювання або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 200 г;
- вершкове масло — 250 г;
- розпушувач — 10 г;
- борошно — 700 г;
- ванільний цукор — 10 г.
Для начинки:
- вишня без кісточок — 600 г;
- сметана — 700 г;
- цукор — 250 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 2 ст. л. (44 г).
Розмір форми — 25 × 35 см.
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Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої маси.
- Додати м'яке вершкове масло та ще раз збити.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. Загорнути його в харчову плівку та поставити в холодильник на 15 хвилин.
- Для заливки змішати сметану, яйця, цукор і ванільний цукор. Додати борошно та перемішати до однорідності.
- Застелити форму пергаментом, розподілити тісто по дну та сформувати невисокі бортики. Проколоти основу виделкою в кількох місцях.
- Вилити сметанну заливку та рівномірно розкласти зверху вишні.
- Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 50–55 хвилин до золотистого кольору.
- Дати пирогу трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматочками та подавати до чаю або кави.
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