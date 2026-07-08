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Головна Смак Листкове тісто "Хвилинка": щоб не купувати готове в магазині

Листкове тісто "Хвилинка": щоб не купувати готове в магазині

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 16:04
Домашнє листкове тісто на дріжджах: простий рецепт для будь-якої випічки
Листкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви давно хотіли навчитися готувати листкове тісто вдома, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Воно виходить ніжним, добре шаруєтьcя та чудово підходить для солодкої й солоної випічки. А головне — більше не доведеться купувати готове тісто в магазині, адже домашній варіант набагато смачніший.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • тепла вода — 200 мл.;
  • молоко — 200 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сухі дріжджі — 8 г;
  • борошно — 800 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 160 г.
рецепт листкового тіста
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати теплу воду, молоко, сіль, яйце та сухі дріжджі. 
  2. Поступово додати борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити й залишити на 20 хвилин.
  3. Тісто розділити на 8 частин і сформувати кульки. 
  4. Кожну розкачати в тонкий пласт, змащуючи м’яким вершковим маслом і складаючи пласти один на один.
  5. Заготовку накрити плівкою та поставити в холодильник на 20 хвилин. 
  6. Потім розкачати у великий пласт, знову змастити маслом і щільно скрутити в рулет. Нарізати на шматочки товщиною 1–2 см.
  7. Готове тісто можна одразу використовувати для випічки або заморозити про запас. Воно виходить ніжним, шаруватим і чудово підходить для домашніх слойок, пиріжків та круасанів.

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рецепт випічка тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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