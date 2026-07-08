Домашнє листкове тісто на дріжджах: простий рецепт для будь-якої випічки

Листкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви давно хотіли навчитися готувати листкове тісто вдома, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Воно виходить ніжним, добре шаруєтьcя та чудово підходить для солодкої й солоної випічки. А головне — більше не доведеться купувати готове тісто в магазині, адже домашній варіант набагато смачніший.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тепла вода — 200 мл.;

молоко — 200 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 8 г;

борошно — 800 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 160 г.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У мисці змішати теплу воду, молоко, сіль, яйце та сухі дріжджі. Поступово додати борошно й замісити м’яке еластичне тісто. Накрити й залишити на 20 хвилин. Тісто розділити на 8 частин і сформувати кульки. Кожну розкачати в тонкий пласт, змащуючи м’яким вершковим маслом і складаючи пласти один на один. Заготовку накрити плівкою та поставити в холодильник на 20 хвилин. Потім розкачати у великий пласт, знову змастити маслом і щільно скрутити в рулет. Нарізати на шматочки товщиною 1–2 см. Готове тісто можна одразу використовувати для випічки або заморозити про запас. Воно виходить ніжним, шаруватим і чудово підходить для домашніх слойок, пиріжків та круасанів.

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