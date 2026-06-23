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Головна Смак "Польський" пиріг з полуницею: виходить смачніше за "Шарлотку"

"Польський" пиріг з полуницею: виходить смачніше за "Шарлотку"

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 03:04
Полуничний пиріг на сметані: ніжна випічка до чаю без зайвих зусиль
"Польський" пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна полунична випічка на сметанному тісті — це той випадок, коли прості інгредієнти перетворюються на ніжний домашній десерт. Пиріг виходить м’яким, соковитим і ідеально підходить до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло (розтоплене) — 150 г;
  • сметана — 250 г;
  • борошно — 350 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • полуниця — 300 г;
  • цукор — 50 г.
рецепт пирога з полуницею
Пиріг з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю промити, обсушити та нарізати великими шматочками, змішати з цукром і залишити на кілька хвилин, щоб пустила сік.
  2. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до однорідної маси.
  3. Додати розтоплене масло та сметану, перемішати.
  4. Борошно з’єднати з розпушувачем, просіяти до рідкої маси та замісити густе однорідне тісто.
  5. Форму застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти.
  6. Зверху розподілити полуницю без зайвого сиропу.
  7. Випікати при 180 °C приблизно 45 хвилин до рум’яної скоринки.
  8. Дати охолонути та за бажанням посипати цукровою пудрою.

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пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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