Клубничный пирог со сметаной: нежная выпечка к чаю без лишних усилий

"Польский" пирог с клубникой: получается вкуснее, чем "Шарлотка"
Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 03:04
"Польский" пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматная клубничная выпечка на сметанном тесте — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в нежный домашний десерт. Пирог получается мягким, сочным и идеально подходит к чаю.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло (растопленное) — 150 г;
- сметана — 250 г;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- клубника — 300 г;
- сахар — 50 г.
Способ приготовления
- Клубнику промыть, обсушить и нарезать крупными кусочками, смешать с сахаром и оставить на несколько минут, чтобы она пустила сок.
- Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы.
- Добавить растопленное масло и сметану, перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем, просеять в жидкую массу и замесить густое однородное тесто.
- Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять.
- Сверху выложить клубнику без лишнего сиропа.
- Выпекать при 180 °C примерно 45 минут до появления румяной корочки.
- Дать остыть и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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