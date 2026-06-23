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Главная Вкус "Польский" пирог с клубникой: получается вкуснее, чем "Шарлотка"

"Польский" пирог с клубникой: получается вкуснее, чем "Шарлотка"

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 03:04
Клубничный пирог со сметаной: нежная выпечка к чаю без лишних усилий
"Польский" пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная клубничная выпечка на сметанном тесте — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в нежный домашний десерт. Пирог получается мягким, сочным и идеально подходит к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло (растопленное) — 150 г;
  • сметана — 250 г;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • клубника — 300 г;
  • сахар — 50 г.
рецепт пирога з полуницею
Пирог с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику промыть, обсушить и нарезать крупными кусочками, смешать с сахаром и оставить на несколько минут, чтобы она пустила сок.
  2. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы.
  3. Добавить растопленное масло и сметану, перемешать.
  4. Муку смешать с разрыхлителем, просеять в жидкую массу и замесить густое однородное тесто.
  5. Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять.
  6. Сверху выложить клубнику без лишнего сиропа.
  7. Выпекать при 180 °C примерно 45 минут до появления румяной корочки.
  8. Дать остыть и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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