Клубничный пирог со сметаной: нежная выпечка к чаю без лишних усилий

"Польский" пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная клубничная выпечка на сметанном тесте — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в нежный домашний десерт. Пирог получается мягким, сочным и идеально подходит к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

сливочное масло (растопленное) — 150 г;

сметана — 250 г;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 10 г;

клубника — 300 г;

сахар — 50 г.

Пирог с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику промыть, обсушить и нарезать крупными кусочками, смешать с сахаром и оставить на несколько минут, чтобы она пустила сок. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Добавить растопленное масло и сметану, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем, просеять в жидкую массу и замесить густое однородное тесто. Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять. Сверху выложить клубнику без лишнего сиропа. Выпекать при 180 °C примерно 45 минут до появления румяной корочки. Дать остыть и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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