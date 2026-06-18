Рецепт сметанника с вишней: десерт, который в 100 раз вкуснее торта

Сметанник с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашней выпечки с ярким вкусом, этот сметанник с вишней станет настоящей находкой. Сочетание нежной сметанной начинки, сочных ягод и мягкого теста создает десерт, от которого трудно отказаться. Пирог получается лёгким, ароматным и очень красивым в разрезе. Именно поэтому многие хозяйки готовят его вместо традиционных тортов к праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 700 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для начинки:

вишня — 600 г;

сметана — 700 г;

сахар — 250 г;

ванильный сахар — 10 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 2 ст. л.

Тесто с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пышной массы. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на 15 минут. Для начинки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить муку и тщательно перемешать до однородной консистенции. Тесто распределить по форме, сформировав бортики. Проколоть основу вилкой в нескольких местах. Вылить сметанную заливку и равномерно выложить вишню без косточек. Выпекать при температуре 180 °C примерно 50–55 минут до золотистого цвета.

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