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Главная Вкус "Сметанник" с вишнями: в 100 раз вкуснее торта

"Сметанник" с вишнями: в 100 раз вкуснее торта

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 03:04
Рецепт сметанника с вишней: десерт, который в 100 раз вкуснее торта
Сметанник с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашней выпечки с ярким вкусом, этот сметанник с вишней станет настоящей находкой. Сочетание нежной сметанной начинки, сочных ягод и мягкого теста создает десерт, от которого трудно отказаться. Пирог получается лёгким, ароматным и очень красивым в разрезе. Именно поэтому многие хозяйки готовят его вместо традиционных тортов к праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 700 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для начинки:

  • вишня — 600 г;
  • сметана — 700 г;
  • сахар — 250 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 2 ст. л.
рецепт пирога з вишнями
Тесто с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пышной массы.
  2. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородности.
  3. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  4. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на 15 минут.
  5. Для начинки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный сахар.
  6. Добавить муку и тщательно перемешать до однородной консистенции.
  7. Тесто распределить по форме, сформировав бортики.
  8. Проколоть основу вилкой в нескольких местах.
  9. Вылить сметанную заливку и равномерно выложить вишню без косточек.
  10. Выпекать при температуре 180 °C примерно 50–55 минут до золотистого цвета.

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пирог рецепт вишня
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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