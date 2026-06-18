Рецепт сметанника с вишней: десерт, который в 100 раз вкуснее торта

"Сметанник" с вишнями: в 100 раз вкуснее торта
Когда хочется домашней выпечки с ярким вкусом, этот сметанник с вишней станет настоящей находкой. Сочетание нежной сметанной начинки, сочных ягод и мягкого теста создает десерт, от которого трудно отказаться. Пирог получается лёгким, ароматным и очень красивым в разрезе. Именно поэтому многие хозяйки готовят его вместо традиционных тортов к праздничному столу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло — 250 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 700 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Для начинки:
- вишня — 600 г;
- сметана — 700 г;
- сахар — 250 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пышной массы.
- Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородности.
- Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на 15 минут.
- Для начинки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный сахар.
- Добавить муку и тщательно перемешать до однородной консистенции.
- Тесто распределить по форме, сформировав бортики.
- Проколоть основу вилкой в нескольких местах.
- Вылить сметанную заливку и равномерно выложить вишню без косточек.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 50–55 минут до золотистого цвета.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.