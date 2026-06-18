Рецепт сметанника з вишнею: десерт, який у 100 разів смачніший за торт

Сметанник з вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки з яскравим смаком, цей сметанник з вишнею стане справжньою знахідкою. Поєднання ніжної сметанної начинки, соковитих ягід і м’якого тіста створює десерт, від якого важко відмовитися. Пиріг виходить легким, ароматним і дуже красивим у розрізі. Саме тому багато господинь готують його замість традиційних тортів до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 200 г;

вершкове масло — 250 г;

розпушувач — 10 г;

борошно — 700 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для начинки:

вишня — 600 г;

сметана — 700 г;

цукор — 250 г;

ванільний цукор — 10 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 2 ст. л.

Тісто з вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати м’яке вершкове масло та перемішати до однорідності. Поступово додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Загорнути його в плівку та поставити в холодильник на 15 хвилин. Для начинки змішати сметану, яйця, цукор і ванільний цукор. Додати борошно та ретельно перемішати до однорідної консистенції. Тісто розподілити по формі, сформувавши бортики. Основу проколоти виделкою в кількох місцях. Вилити сметанну заливку та рівномірно викласти вишню без кісточок. Випікати при температурі 180 °C приблизно 50–55 хвилин до золотистого кольору.

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