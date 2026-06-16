Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг "Ягоди та молоко": швидкий рецепт на літо

Пиріг "Ягоди та молоко": швидкий рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 15:54
Пиріг Ягоди та молоко: швидкий рецепт на літо
Пиріг "Ягоди та молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг — справжній смак літа, який поєднує ніжне молочне тісто, соковиту полуницю та шматочки шоколаду. Він готується швидко і без складних технік, але результат завжди виглядає як із кондитерської. Ідеальний варіант для домашнього чаювання, коли хочеться чогось простого, але особливого.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 150 г;
  • олія — 125 г;
  • молоко — 125 г;
  • ванільний йогурт — 125 г;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • темний шоколад — 130 г;
  • полуниця — 150 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • шоколадні гранули — за бажанням;
  • цукрова пудра — для подачі.
рецепт пирога з ягодами
Тісто та ягоди. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром до пишної світлої маси.
  2. Додати олію, молоко та йогурт, перемішати до однорідності.
  3. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто.
  4. Додати подрібнений шоколад і акуратно перемішати.
  5. Перелити тісто у форму для випікання.
  6. Зверху викласти нарізану полуницю та присипати цукром.
  7. Випікати до готовності при 170 ºC приблизно 35–40 хвилин.
  8. Після охолодження посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації