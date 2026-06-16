Пиріг "Ягоди та молоко": швидкий рецепт на літо

Пиріг "Ягоди та молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг — справжній смак літа, який поєднує ніжне молочне тісто, соковиту полуницю та шматочки шоколаду. Він готується швидко і без складних технік, але результат завжди виглядає як із кондитерської. Ідеальний варіант для домашнього чаювання, коли хочеться чогось простого, але особливого.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 150 г;

олія — 125 г;

молоко — 125 г;

ванільний йогурт — 125 г;

борошно — 300 г;

розпушувач — 15 г;

темний шоколад — 130 г;

полуниця — 150 г;

цукор — 1 ст. л.;

шоколадні гранули — за бажанням;

цукрова пудра — для подачі.

Тісто та ягоди. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром до пишної світлої маси. Додати олію, молоко та йогурт, перемішати до однорідності. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Додати подрібнений шоколад і акуратно перемішати. Перелити тісто у форму для випікання. Зверху викласти нарізану полуницю та присипати цукром. Випікати до готовності при 170 ºC приблизно 35–40 хвилин. Після охолодження посипати цукровою пудрою.

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