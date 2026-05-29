Головна Смак Пиріг на 200 мл молока і трохи полуниці: перемішати та в духовку

Дата публікації: 29 травня 2026 03:04
Пиріз з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Полуничний пиріг на молоці — це ніжна домашня випічка, яка завжди вдається. Він виходить м’яким, ароматним і дуже соковитим завдяки свіжій полуниці зверху. Готується з простих інгредієнтів і не потребує складних технік. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось швидкого, але смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 160–180 г.;
  • ванільний цукор — 10 г.;
  • рослинна олія — 120 мл.;
  • борошно — 290–300 г.;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • полуниця — жменя або більше за смаком.
рецепт пирога з полуницею
Тісто та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром і ванільним цукром до легкої пишної маси.
  2. Додати молоко та олію, перемішати до однорідності.
  3. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити гладке тісто без грудочок.
  4. Перелити тісто у змащену форму та рівномірно розкласти зверху полуницю.
  5. Випікати при температурі 180°C близько 35 хвилин до рум’яної скоринки. Дати трохи охолонути перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
