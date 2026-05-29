Пиріг на 200 мл молока і трохи полуниці: перемішати та в духовку
Полуничний пиріг на молоці — це ніжна домашня випічка, яка завжди вдається. Він виходить м’яким, ароматним і дуже соковитим завдяки свіжій полуниці зверху. Готується з простих інгредієнтів і не потребує складних технік. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось швидкого, але смачного.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 200 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 160–180 г.;
- ванільний цукор — 10 г.;
- рослинна олія — 120 мл.;
- борошно — 290–300 г.;
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- полуниця — жменя або більше за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром і ванільним цукром до легкої пишної маси.
- Додати молоко та олію, перемішати до однорідності.
- Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити гладке тісто без грудочок.
- Перелити тісто у змащену форму та рівномірно розкласти зверху полуницю.
- Випікати при температурі 180°C близько 35 хвилин до рум’яної скоринки. Дати трохи охолонути перед подачею.
