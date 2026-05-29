Пиріг на 200 мл молока і трохи полуниці: перемішати та в духовку

Пиріз з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Полуничний пиріг на молоці — це ніжна домашня випічка, яка завжди вдається. Він виходить м’яким, ароматним і дуже соковитим завдяки свіжій полуниці зверху. Готується з простих інгредієнтів і не потребує складних технік. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось швидкого, але смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 160–180 г.;

ванільний цукор — 10 г.;

рослинна олія — 120 мл.;

борошно — 290–300 г.;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

полуниця — жменя або більше за смаком.

Тісто та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і ванільним цукром до легкої пишної маси. Додати молоко та олію, перемішати до однорідності. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити гладке тісто без грудочок. Перелити тісто у змащену форму та рівномірно розкласти зверху полуницю. Випікати при температурі 180°C близько 35 хвилин до рум’яної скоринки. Дати трохи охолонути перед подачею.

