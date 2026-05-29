Пирог на 200 мл молока и немного клубники: перемешать и в духовку

Дата публикации 29 мая 2026 03:04
Пырей с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Клубничный пирог на молоке — это нежная домашняя выпечка, которая всегда получается. Он получается мягким, ароматным и очень сочным благодаря свежей клубнике сверху. Готовится из простых ингредиентов и не требует сложных техник. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то быстрого, но вкусного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 160-180 г;
  • ванильный сахар — 10 г.;
  • растительное масло — 120 мл.;
  • мука — 290-300 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • клубника — горсть или больше по вкусу.
Тесто и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышной массы.
  2. Добавить молоко и масло, перемешать до однородности.
  3. Постепенно ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить гладкое тесто без комочков.
  4. Перелить тесто в смазанную форму и равномерно разложить сверху клубнику.
  5. Выпекать при температуре 180°C около 35 минут до румяной корочки. Дать немного остыть перед подачей.

Юлия Щербак
Юлия Щербак
