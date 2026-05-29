Пирог на 200 мл молока и немного клубники: перемешать и в духовку

Пырей с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Клубничный пирог на молоке — это нежная домашняя выпечка, которая всегда получается. Он получается мягким, ароматным и очень сочным благодаря свежей клубнике сверху. Готовится из простых ингредиентов и не требует сложных техник. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то быстрого, но вкусного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 160-180 г;

ванильный сахар — 10 г.;

растительное масло — 120 мл.;

мука — 290-300 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

клубника — горсть или больше по вкусу.

Тесто и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышной массы. Добавить молоко и масло, перемешать до однородности. Постепенно ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить гладкое тесто без комочков. Перелить тесто в смазанную форму и равномерно разложить сверху клубнику. Выпекать при температуре 180°C около 35 минут до румяной корочки. Дать немного остыть перед подачей.

