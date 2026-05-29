Пирог на 200 мл молока и немного клубники: перемешать и в духовку
Клубничный пирог на молоке — это нежная домашняя выпечка, которая всегда получается. Он получается мягким, ароматным и очень сочным благодаря свежей клубнике сверху. Готовится из простых ингредиентов и не требует сложных техник. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то быстрого, но вкусного.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новости.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 160-180 г;
- ванильный сахар — 10 г.;
- растительное масло — 120 мл.;
- мука — 290-300 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- клубника — горсть или больше по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышной массы.
- Добавить молоко и масло, перемешать до однородности.
- Постепенно ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить гладкое тесто без комочков.
- Перелить тесто в смазанную форму и равномерно разложить сверху клубнику.
- Выпекать при температуре 180°C около 35 минут до румяной корочки. Дать немного остыть перед подачей.
