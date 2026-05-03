Его называют самым нежным пирогом в мире: понадобится кефир и 3 яйца
Этот пирог покоряет с первого кусочка своей мягкостью и нежной текстурой. Благодаря кефиру или йогурту тесто получается влажным и воздушным, а фруктовый джем добавляет приятной кислинки. Готовится легко и без лишних усилий, а результат выглядит как домашний десерт из кондитерской. Идеальный вариант к чаю или кофе на каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 150 г;
- масло — 120 мл.;
- йогурт или кефир — 150 мл.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- фруктовый джем — по вкусу.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы.
- Добавить масло и йогурт или кефир, перемешать до однородности.
- Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидкой массе. Замесить нежное тесто без комочков.
- Вылить часть теста в форму, добавить джем, накрыть оставшимся тестом и слегка распределить джем сверху.
- Выпекать при температуре 180°C примерно 30-35 минут до готовности.
- После остывания по желанию посыпать сахарной пудрой.
