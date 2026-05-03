Его называют самым нежным пирогом в мире: понадобится кефир и 3 яйца

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог покоряет с первого кусочка своей мягкостью и нежной текстурой. Благодаря кефиру или йогурту тесто получается влажным и воздушным, а фруктовый джем добавляет приятной кислинки. Готовится легко и без лишних усилий, а результат выглядит как домашний десерт из кондитерской. Идеальный вариант к чаю или кофе на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 150 г;

масло — 120 мл.;

йогурт или кефир — 150 мл.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

фруктовый джем — по вкусу.

Тесто и варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить масло и йогурт или кефир, перемешать до однородности. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидкой массе. Замесить нежное тесто без комочков. Вылить часть теста в форму, добавить джем, накрыть оставшимся тестом и слегка распределить джем сверху. Выпекать при температуре 180°C примерно 30-35 минут до готовности. После остывания по желанию посыпать сахарной пудрой.

