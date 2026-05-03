Его называют самым нежным пирогом в мире: понадобится кефир и 3 яйца

Дата публикации 3 мая 2026 03:04
Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог покоряет с первого кусочка своей мягкостью и нежной текстурой. Благодаря кефиру или йогурту тесто получается влажным и воздушным, а фруктовый джем добавляет приятной кислинки. Готовится легко и без лишних усилий, а результат выглядит как домашний десерт из кондитерской. Идеальный вариант к чаю или кофе на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 150 г;
  • масло — 120 мл.;
  • йогурт или кефир — 150 мл.;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • фруктовый джем — по вкусу.
Тесто и варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы.
  2. Добавить масло и йогурт или кефир, перемешать до однородности.
  3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидкой массе. Замесить нежное тесто без комочков.
  4. Вылить часть теста в форму, добавить джем, накрыть оставшимся тестом и слегка распределить джем сверху.
  5. Выпекать при температуре 180°C примерно 30-35 минут до готовности.
  6. После остывания по желанию посыпать сахарной пудрой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
