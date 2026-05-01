Пирог "Овсянник" к чаю или кофе: понадобится 1 стакан хлопьев
Дата публикации 1 мая 2026 03:04
Пирог "Овсянник". Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит простую домашнюю выпечку. Благодаря овсяным хлопьям он имеет приятный аромат и нежную текстуру. Готовится легко из доступных продуктов, а вкус получается уютный и насыщенный. Идеальный вариант для ежедневного чаепития.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- сметана — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- овсяные хлопья — 1 стакан;
- мука — 150-200 г;
- разрыхлитель — 1 пачка;
- ванильный сахар — 1 пачка;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Яйца смешать с сахаром до однородности. Добавить сметану, растопленное сливочное масло и соль, перемешать.
- Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить в тесто.
- Добавить овсяные хлопья и ванильный сахар, перемешать.
- Перелить тесто в форму, разровнять и выпекать при температуре 180°C примерно 30-35 минут до готовности.
