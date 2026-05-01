Пирог "Овсянник" к чаю или кофе: понадобится 1 стакан хлопьев

Пирог "Овсянник" к чаю или кофе: понадобится 1 стакан хлопьев

Дата публикации 1 мая 2026 03:04
Пирог "Овсянник". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит простую домашнюю выпечку. Благодаря овсяным хлопьям он имеет приятный аромат и нежную текстуру. Готовится легко из доступных продуктов, а вкус получается уютный и насыщенный. Идеальный вариант для ежедневного чаепития.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • сметана — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • овсяные хлопья — 1 стакан;
  • мука — 150-200 г;
  • разрыхлитель — 1 пачка;
  • ванильный сахар — 1 пачка;
  • соль — щепотка.
рецепт вівсяного пирога
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с сахаром до однородности. Добавить сметану, растопленное сливочное масло и соль, перемешать.
  2. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить в тесто.
  3. Добавить овсяные хлопья и ванильный сахар, перемешать.
  4. Перелить тесто в форму, разровнять и выпекать при температуре 180°C примерно 30-35 минут до готовности.

пирог рецепт овсянка
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
