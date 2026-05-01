Пирог "Овсянник" к чаю или кофе: понадобится 1 стакан хлопьев

Пирог "Овсянник". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит простую домашнюю выпечку. Благодаря овсяным хлопьям он имеет приятный аромат и нежную текстуру. Готовится легко из доступных продуктов, а вкус получается уютный и насыщенный. Идеальный вариант для ежедневного чаепития.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 1 стакан;

сметана — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

овсяные хлопья — 1 стакан;

мука — 150-200 г;

разрыхлитель — 1 пачка;

ванильный сахар — 1 пачка;

соль — щепотка.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром до однородности. Добавить сметану, растопленное сливочное масло и соль, перемешать. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и добавить в тесто. Добавить овсяные хлопья и ванильный сахар, перемешать. Перелить тесто в форму, разровнять и выпекать при температуре 180°C примерно 30-35 минут до готовности.

Ваша пробная версия Premium закончилась