Пиріг "Вівсянник" до чаю чи кави: знадобиться 1 склянка пластівців
Дата публікації: 1 травня 2026 03:04
Пиріг "Вівсянник".
Цей пиріг — справжня знахідка для тих, хто любить просту домашню випічку. Завдяки вівсяним пластівцям він має приємний аромат і ніжну текстуру. Готується легко з доступних продуктів, а смак виходить затишний і насичений. Ідеальний варіант для щоденного чаювання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- сметана — 100 г;
- вершкове масло — 100 г;
- вівсяні пластівці — 1 склянка;
- борошно — 150–200 г;
- розпушувач — 1 пачка;
- ванільний цукор — 1 пачка;
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування
- Яйця змішати з цукром до однорідності. Додати сметану, розтоплене вершкове масло та сіль, перемішати.
- Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до тіста.
- Додати вівсяні пластівці та ванільний цукор, перемішати.
- Перелити тісто у форму, розрівняти та випікати при температурі 180°C приблизно 30–35 хвилин до готовності.
