Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг "Вівсянник" до чаю чи кави: знадобиться 1 склянка пластівців

Пиріг "Вівсянник" до чаю чи кави: знадобиться 1 склянка пластівців

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 03:04
Пиріг Вівсянник до чаю чи кави: знадобиться 1 склянка пластівців
Пиріг "Вівсянник". Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка для тих, хто любить просту домашню випічку. Завдяки вівсяним пластівцям він має приємний аромат і ніжну текстуру. Готується легко з доступних продуктів, а смак виходить затишний і насичений. Ідеальний варіант для щоденного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • сметана — 100 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • вівсяні пластівці — 1 склянка;
  • борошно — 150–200 г;
  • розпушувач — 1 пачка;
  • ванільний цукор — 1 пачка;
  • сіль — щіпка.
рецепт вівсяного пирога
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з цукром до однорідності. Додати сметану, розтоплене вершкове масло та сіль, перемішати.
  2. Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до тіста.
  3. Додати вівсяні пластівці та ванільний цукор, перемішати.
  4. Перелити тісто у форму, розрівняти та випікати при температурі 180°C приблизно 30–35 хвилин до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації