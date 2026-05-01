Пиріг "Вівсянник" до чаю чи кави: знадобиться 1 склянка пластівців

Пиріг "Вівсянник". Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка для тих, хто любить просту домашню випічку. Завдяки вівсяним пластівцям він має приємний аромат і ніжну текстуру. Готується легко з доступних продуктів, а смак виходить затишний і насичений. Ідеальний варіант для щоденного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 1 склянка;

сметана — 100 г;

вершкове масло — 100 г;

вівсяні пластівці — 1 склянка;

борошно — 150–200 г;

розпушувач — 1 пачка;

ванільний цукор — 1 пачка;

сіль — щіпка.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром до однорідності. Додати сметану, розтоплене вершкове масло та сіль, перемішати. Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до тіста. Додати вівсяні пластівці та ванільний цукор, перемішати. Перелити тісто у форму, розрівняти та випікати при температурі 180°C приблизно 30–35 хвилин до готовності.

