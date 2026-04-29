Пиріг-торт за 5 хвилин: знадобиться 200 мл молока та трохи варення

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться швидкого домашнього десерту без зайвих клопотів. Просте тісто і трохи варення створюють ніжний, ароматний пиріг із приємною текстурою. Готується легко, а результат завжди вдалий і смачний.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

варення — 100 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

олія рослинна — 90 мл;

йогурт — 125 г;

борошно — 250 г;

розпушувач — 15 г;

лимонний сік — 1 ст. л.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до легкої пишності. Додати молоко, олію та йогурт, перемішати до однорідності. Окремо з’єднати борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої маси. Додати лимонний сік, замішати м’яке тісто. Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірно розподілити варення. Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до готовності. Після охолодження за бажанням посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.