Пиріг-торт за 5 хвилин: знадобиться 200 мл молока та трохи варення
Дата публікації: 29 квітня 2026 03:04
Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться швидкого домашнього десерту без зайвих клопотів. Просте тісто і трохи варення створюють ніжний, ароматний пиріг із приємною текстурою. Готується легко, а результат завжди вдалий і смачний.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 200 мл.;
- варення — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- олія рослинна — 90 мл;
- йогурт — 125 г;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 15 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром до легкої пишності. Додати молоко, олію та йогурт, перемішати до однорідності.
- Окремо з’єднати борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої маси.
- Додати лимонний сік, замішати м’яке тісто.
- Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірно розподілити варення.
- Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до готовності.
- Після охолодження за бажанням посипати цукровою пудрою.
Реклама