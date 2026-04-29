Головна Смак Пиріг-торт за 5 хвилин: знадобиться 200 мл молока та трохи варення

Пиріг-торт за 5 хвилин: знадобиться 200 мл молока та трохи варення

Дата публікації: 29 квітня 2026 03:04
Пиріг-торт за 5 хвилин: знадобиться 200 мл молока та трохи варення
Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться швидкого домашнього десерту без зайвих клопотів. Просте тісто і трохи варення створюють ніжний, ароматний пиріг із приємною текстурою. Готується легко, а результат завжди вдалий і смачний.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл.;
  • варення — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • олія рослинна — 90 мл;
  • йогурт — 125 г;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.
рецепт пирога з варенням
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром до легкої пишності. Додати молоко, олію та йогурт, перемішати до однорідності.
  2. Окремо з’єднати борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої маси.
  3. Додати лимонний сік, замішати м’яке тісто.
  4. Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірно розподілити варення.
  5. Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до готовності.
  6. Після охолодження за бажанням посипати цукровою пудрою.

пиріг торт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
