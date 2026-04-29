Пирог-торт за 5 минут: понадобится 200 мл молока и немного варенья

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется быстрого домашнего десерта без лишних хлопот. Простое тесто и немного варенья создают нежный, ароматный пирог с приятной текстурой. Готовится легко, а результат всегда удачный и вкусный.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

варенье — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

масло растительное — 90 мл.;

йогурт — 125 г;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 15 г;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до легкой пышности. Добавить молоко, масло и йогурт, перемешать до однородности. Отдельно соединить муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой массе. Добавить лимонный сок, замешать мягкое тесто. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерно распределить варенье. Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до готовности. После остывания по желанию посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.