Главная Вкус Пирог-торт за 5 минут: понадобится 200 мл молока и немного варенья

Пирог-торт за 5 минут: понадобится 200 мл молока и немного варенья

Дата публикации 29 апреля 2026 03:04
Пирог-торт за 5 минут: понадобится 200 мл молока и немного варенья
Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется быстрого домашнего десерта без лишних хлопот. Простое тесто и немного варенья создают нежный, ароматный пирог с приятной текстурой. Готовится легко, а результат всегда удачный и вкусный.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • варенье — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • масло растительное — 90 мл.;
  • йогурт — 125 г;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром до легкой пышности. Добавить молоко, масло и йогурт, перемешать до однородности.
  2. Отдельно соединить муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой массе.
  3. Добавить лимонный сок, замешать мягкое тесто.
  4. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерно распределить варенье.
  5. Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до готовности.
  6. После остывания по желанию посыпать сахарной пудрой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
