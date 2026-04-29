Пирог-торт за 5 минут: понадобится 200 мл молока и немного варенья
Дата публикации 29 апреля 2026 03:04
Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется быстрого домашнего десерта без лишних хлопот. Простое тесто и немного варенья создают нежный, ароматный пирог с приятной текстурой. Готовится легко, а результат всегда удачный и вкусный.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- варенье — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- масло растительное — 90 мл.;
- йогурт — 125 г;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром до легкой пышности. Добавить молоко, масло и йогурт, перемешать до однородности.
- Отдельно соединить муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой массе.
- Добавить лимонный сок, замешать мягкое тесто.
- Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерно распределить варенье.
- Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до готовности.
- После остывания по желанию посыпать сахарной пудрой.
