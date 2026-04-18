Україна
Пирог с какао "3 стакана": понадобится манка, мука и кефир

Пирог с какао. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог — настоящая находка, когда хочется чего-то домашнего и вкусного без лишних затрат. Сочетание нежного манного теста и шоколадных узоров делает его не только вкусным, но и очень красивым.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • манка — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • кефир — 2 стакана;
  • растительное масло — 80 мл.;
  • мука — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.
рецепт пирога з манкою
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Соединить манку, сахар, кефир и масло, оставить на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
  2. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  3. Разделить тесто на две части: в одну добавить муку, в другую — какао. Перемешать до гладкой консистенции.
  4. В форму выкладывать тесто поочередно — светлое и шоколадное, формируя узор. С помощью шпажки сделать легкие волнистые линии.
  5. Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до готовности. Дать немного остыть и нарезать.

пирог рецепт выпечка кефир манка
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

