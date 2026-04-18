Пирог с какао "3 стакана": понадобится манка, мука и кефир
Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 03:04
Пирог с какао. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот пирог — настоящая находка, когда хочется чего-то домашнего и вкусного без лишних затрат. Сочетание нежного манного теста и шоколадных узоров делает его не только вкусным, но и очень красивым.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- манка — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- кефир — 2 стакана;
- растительное масло — 80 мл.;
- мука — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Соединить манку, сахар, кефир и масло, оставить на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
- Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Разделить тесто на две части: в одну добавить муку, в другую — какао. Перемешать до гладкой консистенции.
- В форму выкладывать тесто поочередно — светлое и шоколадное, формируя узор. С помощью шпажки сделать легкие волнистые линии.
- Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до готовности. Дать немного остыть и нарезать.
Читайте Новини.LIVE!
