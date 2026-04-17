Главная Вкус И не пирог, и не торт: рецепт десерта в духовке с 400 г творога

И не пирог, и не торт: рецепт десерта в духовке с 400 г творога

Дата публикации 17 апреля 2026 03:04
И не пирог, и не торт: рецепт десерта в духовке с 400 г творога
Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт сложно отнести к одному виду выпечки — он одновременно нежный, как торт, и домашний, как пирог. Сочетание хрустящей основы, кремовой творожной начинки и воздушного белкового слоя создает идеальный баланс текстур. Готовится из простых ингредиентов, но выглядит очень эффектно.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • желтки — 4 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.

Для начинки:

  • творог кисломолочный — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванилин — 0,5 ч. л.

Для белковой массы:

  • белки — 4 шт.;
  • сахар — 150 г.

Для подачи:

  • сгущенное молоко — 150 г;
  • кокосовая стружка — по вкусу.
Тесто и белковая масса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с разрыхлителем, добавить масло и перетереть до крошки. Добавить сахар, желтки и сметану, замесить тесто.
  2. Разделить на две части, меньшую охладить в морозильнике, большую — в холодильнике.
  3. Большую часть теста выложить в форму, сформировать основу с бортиками.
  4. Творог смешать с яйцом, сахаром и ванилином до однородности и выложить на основу.
  5. Белки взбить до пышной массы, постепенно добавить сахар и продолжить взбивать до плотной консистенции. Выложить сверху на творожную начинку.
  6. Охлажденное тесто натереть на терке поверх белковой массы.
  7. Выпекать при 180°C примерно 40 минут до румяности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
