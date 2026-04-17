И не пирог, и не торт: рецепт десерта в духовке с 400 г творога

Этот десерт сложно отнести к одному виду выпечки — он одновременно нежный, как торт, и домашний, как пирог. Сочетание хрустящей основы, кремовой творожной начинки и воздушного белкового слоя создает идеальный баланс текстур. Готовится из простых ингредиентов, но выглядит очень эффектно.

Вам понадобится:

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 200 г;

сахар — 100 г;

желтки — 4 шт.;

сметана — 4 ст. л.

Для начинки:

творог кисломолочный — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 100 г;

ванилин — 0,5 ч. л.

Для белковой массы:

белки — 4 шт.;

сахар — 150 г.

Для подачи:

сгущенное молоко — 150 г;

кокосовая стружка — по вкусу.

Способ приготовления

Муку смешать с разрыхлителем, добавить масло и перетереть до крошки. Добавить сахар, желтки и сметану, замесить тесто. Разделить на две части, меньшую охладить в морозильнике, большую — в холодильнике. Большую часть теста выложить в форму, сформировать основу с бортиками. Творог смешать с яйцом, сахаром и ванилином до однородности и выложить на основу. Белки взбить до пышной массы, постепенно добавить сахар и продолжить взбивать до плотной консистенции. Выложить сверху на творожную начинку. Охлажденное тесто натереть на терке поверх белковой массы. Выпекать при 180°C примерно 40 минут до румяности.

