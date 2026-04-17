И не пирог, и не торт: рецепт десерта в духовке с 400 г творога
Этот десерт сложно отнести к одному виду выпечки — он одновременно нежный, как торт, и домашний, как пирог. Сочетание хрустящей основы, кремовой творожной начинки и воздушного белкового слоя создает идеальный баланс текстур. Готовится из простых ингредиентов, но выглядит очень эффектно.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 100 г;
- желтки — 4 шт.;
- сметана — 4 ст. л.
Для начинки:
- творог кисломолочный — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванилин — 0,5 ч. л.
Для белковой массы:
- белки — 4 шт.;
- сахар — 150 г.
Для подачи:
- сгущенное молоко — 150 г;
- кокосовая стружка — по вкусу.
Способ приготовления
- Муку смешать с разрыхлителем, добавить масло и перетереть до крошки. Добавить сахар, желтки и сметану, замесить тесто.
- Разделить на две части, меньшую охладить в морозильнике, большую — в холодильнике.
- Большую часть теста выложить в форму, сформировать основу с бортиками.
- Творог смешать с яйцом, сахаром и ванилином до однородности и выложить на основу.
- Белки взбить до пышной массы, постепенно добавить сахар и продолжить взбивать до плотной консистенции. Выложить сверху на творожную начинку.
- Охлажденное тесто натереть на терке поверх белковой массы.
- Выпекать при 180°C примерно 40 минут до румяности.
