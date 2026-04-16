Ленивый "Наполеон" без духовки: самый быстрый рецепт торта
Когда хочется домашнего торта, но нет времени на выпекание, этот рецепт станет настоящим спасением. Ленивый "Наполеон" готовится очень просто, а результат приятно удивляет нежным вкусом и текстурой. Идеальный десерт, который под силу даже новичкам.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- сливочное масло — 170 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- кокосовая стружка — 1 пакетик.
Для крема:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- крахмал — 30 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- молоко — 500 мл.;
- сливочное масло — 30 г;
- шоколад — для декора.
Способ приготовления
- Муку смешать с натертым холодным маслом, сахаром и ванильным сахаром, перетереть до крошки.
- Обжарить ее на сухой сковороде до золотистого цвета, в конце добавить кокосовую стружку.
- Для крема смешать яйца с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром, добавить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить масло и охладить.
- В форму выложить слой крема, затем крошку, снова крем и повторять слои.
- Сверху посыпать тертым шоколадом и оставить торт пропитаться.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.
