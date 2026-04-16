Україна
Ленивый "Наполеон" без духовки: самый быстрый рецепт торта

Ленивый "Наполеон" без духовки: самый быстрый рецепт торта

Дата публикации 16 апреля 2026 03:04
Ленивый "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется домашнего торта, но нет времени на выпекание, этот рецепт станет настоящим спасением. Ленивый "Наполеон" готовится очень просто, а результат приятно удивляет нежным вкусом и текстурой. Идеальный десерт, который под силу даже новичкам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • сливочное масло — 170 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • кокосовая стружка — 1 пакетик.

Для крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 30 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • молоко — 500 мл.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • шоколад — для декора.
рецепт наполеона без випічки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с натертым холодным маслом, сахаром и ванильным сахаром, перетереть до крошки.
  2. Обжарить ее на сухой сковороде до золотистого цвета, в конце добавить кокосовую стружку.
  3. Для крема смешать яйца с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром, добавить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить масло и охладить.
  4. В форму выложить слой крема, затем крошку, снова крем и повторять слои.
  5. Сверху посыпать тертым шоколадом и оставить торт пропитаться.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
