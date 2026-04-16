Ленивый "Наполеон" без духовки: самый быстрый рецепт торта

Ленивый "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется домашнего торта, но нет времени на выпекание, этот рецепт станет настоящим спасением. Ленивый "Наполеон" готовится очень просто, а результат приятно удивляет нежным вкусом и текстурой. Идеальный десерт, который под силу даже новичкам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 400 г;

сливочное масло — 170 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

кокосовая стружка — 1 пакетик.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

крахмал — 30 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

молоко — 500 мл.;

сливочное масло — 30 г;

шоколад — для декора.

Способ приготовления

Муку смешать с натертым холодным маслом, сахаром и ванильным сахаром, перетереть до крошки. Обжарить ее на сухой сковороде до золотистого цвета, в конце добавить кокосовую стружку. Для крема смешать яйца с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром, добавить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить масло и охладить. В форму выложить слой крема, затем крошку, снова крем и повторять слои. Сверху посыпать тертым шоколадом и оставить торт пропитаться.

