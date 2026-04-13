Новый рецепт торта Наполеон "Мечта": крем, как мороженое
Дата публикации 13 апреля 2026 03:04
Этот Наполеон совсем другой — нежный, пропитанный и с кремом, который по вкусу напоминает настоящее мороженое. Тонкие хрустящие коржи идеально сочетаются с воздушной текстурой крема, создавая десерт, от которого сложно оторваться.
Вам понадобится:
- мука — 330 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сметана — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- молоко — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100-120 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- ванильный сахар — 8-10 г;
- сливочное масло — 150 г;
- сгущенное молоко — 100-120 г.
Способ приготовления
- Холодное сливочное масло добавить к муке и перетереть до крошки.
- Добавить яйцо, сметану и соль, замесить мягкое тесто без длительного вымешивания.
- Сформировать, разделить на части и охладить около 40 минут.
- Каждую часть раскатать тонко, сформировать лепешки, наколоть вилкой и выпекать при 220°C примерно 7 минут до золотистости. Обрезки также запечь для крошки.
- Для крема часть молока подогреть часть молока. Отдельно смешать яйца, сахар и крахмал, добавить холодное молоко и перемешать до однородности.
- Добавить смесь к горячему молоку, постоянно помешивать и варить до загустения. Добавить ванильный сахар и охладить.
- Мягкое сливочное масло взбить, добавить сгущенное молоко и постепенно ввести заварную основу.
- Перемазать коржи кремом, сформировать торт и обсыпать крошкой. Дать настояться в холодильнике.
