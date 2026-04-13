Новый рецепт торта Наполеон "Мечта": крем, как мороженое

Новый рецепт торта Наполеон "Мечта": крем, как мороженое

Дата публикации 13 апреля 2026 03:04
Домашний торт с домашним тортом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот Наполеон совсем другой — нежный, пропитанный и с кремом, который по вкусу напоминает настоящее мороженое. Тонкие хрустящие коржи идеально сочетаются с воздушной текстурой крема, создавая десерт, от которого сложно оторваться.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 330 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100-120 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • ванильный сахар — 8-10 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сгущенное молоко — 100-120 г.
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Холодное сливочное масло добавить к муке и перетереть до крошки.
  2. Добавить яйцо, сметану и соль, замесить мягкое тесто без длительного вымешивания.
  3. Сформировать, разделить на части и охладить около 40 минут.
  4. Каждую часть раскатать тонко, сформировать лепешки, наколоть вилкой и выпекать при 220°C примерно 7 минут до золотистости. Обрезки также запечь для крошки.
  5. Для крема часть молока подогреть часть молока. Отдельно смешать яйца, сахар и крахмал, добавить холодное молоко и перемешать до однородности.
  6. Добавить смесь к горячему молоку, постоянно помешивать и варить до загустения. Добавить ванильный сахар и охладить.
  7. Мягкое сливочное масло взбить, добавить сгущенное молоко и постепенно ввести заварную основу.
  8. Перемазать коржи кремом, сформировать торт и обсыпать крошкой. Дать настояться в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
