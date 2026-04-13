Новый рецепт торта Наполеон "Мечта": крем, как мороженое

Домашний торт с домашним тортом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот Наполеон совсем другой — нежный, пропитанный и с кремом, который по вкусу напоминает настоящее мороженое. Тонкие хрустящие коржи идеально сочетаются с воздушной текстурой крема, создавая десерт, от которого сложно оторваться.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 330 г;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100-120 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

ванильный сахар — 8-10 г;

сливочное масло — 150 г;

сгущенное молоко — 100-120 г.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Холодное сливочное масло добавить к муке и перетереть до крошки. Добавить яйцо, сметану и соль, замесить мягкое тесто без длительного вымешивания. Сформировать, разделить на части и охладить около 40 минут. Каждую часть раскатать тонко, сформировать лепешки, наколоть вилкой и выпекать при 220°C примерно 7 минут до золотистости. Обрезки также запечь для крошки. Для крема часть молока подогреть часть молока. Отдельно смешать яйца, сахар и крахмал, добавить холодное молоко и перемешать до однородности. Добавить смесь к горячему молоку, постоянно помешивать и варить до загустения. Добавить ванильный сахар и охладить. Мягкое сливочное масло взбить, добавить сгущенное молоко и постепенно ввести заварную основу. Перемазать коржи кремом, сформировать торт и обсыпать крошкой. Дать настояться в холодильнике.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.