Торт "Виктория" за 20 минут: этот рецепт любят за простоту приготовления

Торт "Виктория" за 20 минут: этот рецепт любят за простоту приготовления

Дата публикации 10 апреля 2026 03:04
Торт "Виктория" за 20 минут: этот рецепт любят за простоту приготовления и вкус
Торт "Виктория". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт — идеальный вариант, когда хочется домашнего десерта без долгого приготовления. Ароматные апельсиновые коржи в сочетании с нежным кремом создают легкий и сбалансированный вкус. Простой способ приготовления позволяет получить эффектный результат даже без кулинарного опыта.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • апельсины — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 160 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 80 г;
  • мука — 190-210 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сметана — 350-400 г;
  • творожный крем — 180-200 г;
  • сахарная пудра — 1 ст. л.
рецепт торта за 20 хвилин
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Апельсины нарезать кусочками вместе с кожурой, удалить косточки.
  2. Добавить соль, сахар, яйца и масло, перебить до однородной массы.
  3. Добавить муку и разрыхлитель, осторожно перемешать до консистенции теста.
  4. Вылить на противень с пергаментом, разровнять и выпекать при температуре 170-180 °C примерно 15-20 минут. Готовый корж остудить и разрезать на несколько частей.
  5. Для крема смешать сметану, творожный крем и сахарную пудру до нежной текстуры.
  6. Смазать коржи кремом, сформировать торт, покрыть верх и бока.
  7. По желанию украсить крошкой из обрезков. Перед подачей дать немного настояться в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
