Торт Виктория за 20 минут: этот рецепт любят за простоту приготовления и вкус

Торт "Виктория" за 20 минут: этот рецепт любят за простоту приготовления
Этот торт — идеальный вариант, когда хочется домашнего десерта без долгого приготовления. Ароматные апельсиновые коржи в сочетании с нежным кремом создают легкий и сбалансированный вкус. Простой способ приготовления позволяет получить эффектный результат даже без кулинарного опыта.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- апельсины — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 160 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 80 г;
- мука — 190-210 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- сметана — 350-400 г;
- творожный крем — 180-200 г;
- сахарная пудра — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Апельсины нарезать кусочками вместе с кожурой, удалить косточки.
- Добавить соль, сахар, яйца и масло, перебить до однородной массы.
- Добавить муку и разрыхлитель, осторожно перемешать до консистенции теста.
- Вылить на противень с пергаментом, разровнять и выпекать при температуре 170-180 °C примерно 15-20 минут. Готовый корж остудить и разрезать на несколько частей.
- Для крема смешать сметану, творожный крем и сахарную пудру до нежной текстуры.
- Смазать коржи кремом, сформировать торт, покрыть верх и бока.
- По желанию украсить крошкой из обрезков. Перед подачей дать немного настояться в холодильнике.
