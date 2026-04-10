Торт Виктория за 20 минут: этот рецепт любят за простоту приготовления и вкус

Торт "Виктория".

Этот торт — идеальный вариант, когда хочется домашнего десерта без долгого приготовления. Ароматные апельсиновые коржи в сочетании с нежным кремом создают легкий и сбалансированный вкус. Простой способ приготовления позволяет получить эффектный результат даже без кулинарного опыта.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

апельсины — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 160 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 80 г;

мука — 190-210 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сметана — 350-400 г;

творожный крем — 180-200 г;

сахарная пудра — 1 ст. л.

Коржи для торта.

Способ приготовления

Апельсины нарезать кусочками вместе с кожурой, удалить косточки. Добавить соль, сахар, яйца и масло, перебить до однородной массы. Добавить муку и разрыхлитель, осторожно перемешать до консистенции теста. Вылить на противень с пергаментом, разровнять и выпекать при температуре 170-180 °C примерно 15-20 минут. Готовый корж остудить и разрезать на несколько частей. Для крема смешать сметану, творожный крем и сахарную пудру до нежной текстуры. Смазать коржи кремом, сформировать торт, покрыть верх и бока. По желанию украсить крошкой из обрезков. Перед подачей дать немного настояться в холодильнике.

