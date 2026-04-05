Торт на кефире "Три стакана": нежный, сочный и без пропитки

Торт на кефире "Три стакана": нежный, сочный и без пропитки

Дата публикации 5 апреля 2026 03:04
Торт на кефире: Три стакана: нежный, сочный и без пропитки
Торт на кефире "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Торт на кефире "Три стакана" получается нежным, пышным и сочным без дополнительной пропитки. Пышный бисквит и крем из творога делают его настоящим праздничным десертом, который легко приготовить дома.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 1 ст.;
  • мука — 1 ст. (160-180 г);
  • сахар — 1 ст. (100-200 г);
  • растительное масло — 3 ст. л. (60 мл.);
  • кокосовая стружка — 0,5 ст. (50 г);
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • щепотка соли.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 0,5 ст. (100 г);
  • ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой (25 г);
  • молоко — 1 ст. (250 мл.);
  • творожный или сливочный сыр — 200 г.

Для украшения:

  • кокосовая стружка, апельсиновый джем — по желанию.
рецепт торта три склянки
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир и растительное масло, перемешать.
  2. Просеять муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, соединить с жидкой массой до однородности.
  3. Выложить тесто в форму 20 см, выпекать при 170°C около 30 минут. Остудить на решетке.
  4. Для крема взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, добавить молоко и прогреть на минимальном огне до загустения.
  5. Добавить сливочное масло, остудить и взбить с творогом до однородной массы.
  6. Бисквит разрезать на три слоя, каждый промазать кремом. Верх и бока покрыть кремом. При желании украсить апельсиновым джемом и кокосовой стружкой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
