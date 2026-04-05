Торт на кефире "Три стакана": нежный, сочный и без пропитки

Торт на кефире "Три стакана" получается нежным, пышным и сочным без дополнительной пропитки. Пышный бисквит и крем из творога делают его настоящим праздничным десертом, который легко приготовить дома.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

кефир — 1 ст.;

мука — 1 ст. (160-180 г);

сахар — 1 ст. (100-200 г);

растительное масло — 3 ст. л. (60 мл.);

кокосовая стружка — 0,5 ст. (50 г);

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л;

щепотка соли.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 0,5 ст. (100 г);

ванильный сахар — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой (25 г);

молоко — 1 ст. (250 мл.);

творожный или сливочный сыр — 200 г.

Для украшения:

кокосовая стружка, апельсиновый джем — по желанию.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир и растительное масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, соединить с жидкой массой до однородности. Выложить тесто в форму 20 см, выпекать при 170°C около 30 минут. Остудить на решетке. Для крема взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, добавить молоко и прогреть на минимальном огне до загустения. Добавить сливочное масло, остудить и взбить с творогом до однородной массы. Бисквит разрезать на три слоя, каждый промазать кремом. Верх и бока покрыть кремом. При желании украсить апельсиновым джемом и кокосовой стружкой.

