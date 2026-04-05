Торт на кефире "Три стакана": нежный, сочный и без пропитки
Дата публикации 5 апреля 2026 03:04
Торт на кефире "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua
Торт на кефире "Три стакана" получается нежным, пышным и сочным без дополнительной пропитки. Пышный бисквит и крем из творога делают его настоящим праздничным десертом, который легко приготовить дома.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 1 ст.;
- мука — 1 ст. (160-180 г);
- сахар — 1 ст. (100-200 г);
- растительное масло — 3 ст. л. (60 мл.);
- кокосовая стружка — 0,5 ст. (50 г);
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- щепотка соли.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 0,5 ст. (100 г);
- ванильный сахар — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой (25 г);
- молоко — 1 ст. (250 мл.);
- творожный или сливочный сыр — 200 г.
Для украшения:
- кокосовая стружка, апельсиновый джем — по желанию.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир и растительное масло, перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, соединить с жидкой массой до однородности.
- Выложить тесто в форму 20 см, выпекать при 170°C около 30 минут. Остудить на решетке.
- Для крема взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, добавить молоко и прогреть на минимальном огне до загустения.
- Добавить сливочное масло, остудить и взбить с творогом до однородной массы.
- Бисквит разрезать на три слоя, каждый промазать кремом. Верх и бока покрыть кремом. При желании украсить апельсиновым джемом и кокосовой стружкой.
