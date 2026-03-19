Бретонский пирог: новый рецепт пирога, который поражает своим вкусом

Бретонский пирог из Бретона. Фото: smakuiemo.com.ua

Простой, но изысканный десерт с нежной текстурой и аппетитной хрустящей корочкой. Благодаря короткой заморозке и сбалансированным ингредиентам пирог получается идеальным для чаепития или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

масло сливочное - 110 г;

сахар-песок - 110 г;

желтки - 3-4 шт. + 1 желток для смазывания;

мука - 140 г.

Приготовление пирога Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Мягкое масло перетереть с сахаром до кремовой консистенции.

Добавить желтки, хорошо перемешать, затем всыпать муку и замесить мягкое тесто.

Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять руками.

Поставить в морозильник на 40-45 минут.

Перед выпеканием смазать желтком и сделать легкий узор вилкой.

Выпекать при 180 °C около 35-40 минут до золотистого цвета.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.