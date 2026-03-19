Бретонский пирог: новый рецепт пирога, который поражает своим вкусом
Дата публикации 19 марта 2026 03:04
Бретонский пирог из Бретона. Фото: smakuiemo.com.ua
Простой, но изысканный десерт с нежной текстурой и аппетитной хрустящей корочкой. Благодаря короткой заморозке и сбалансированным ингредиентам пирог получается идеальным для чаепития или праздничного стола.
Вам понадобится:
- масло сливочное - 110 г;
- сахар-песок - 110 г;
- желтки - 3-4 шт. + 1 желток для смазывания;
- мука - 140 г.
Способ приготовления
- Мягкое масло перетереть с сахаром до кремовой консистенции.
- Добавить желтки, хорошо перемешать, затем всыпать муку и замесить мягкое тесто.
- Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять руками.
- Поставить в морозильник на 40-45 минут.
- Перед выпеканием смазать желтком и сделать легкий узор вилкой.
- Выпекать при 180 °C около 35-40 минут до золотистого цвета.
