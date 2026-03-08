Постный пирог Мария — нежный шоколадный десерт без яиц

Пирог "Мария". Фото: gospodynka.com.ua

Даже в пост можно приготовить очень нежный и вкусный десерт, который удивит всех за столом. Постный пирог "Мария" получается влажным, мягким и насыщенным на вкус, хотя в составе нет яиц или молочных продуктов. Шоколадный бисквит прекрасно сочетается с легким фруктовым кремом, что делает выпечку особенно нежной. Сохраните этот рецепт — он станет настоящей находкой для домашнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 250 г;

сахар — 150 г;

какао — 40 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 п.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

вода — 250 мл.;

масло — 60 мл.

Для крема:

сок с мякотью — 500 мл.;

манная крупа — 50 г;

сахар — по вкусу;

черный шоколад — 30 г.

Способ приготовления

В большой миске соединить муку, сахар, какао, щепотку соли, ванильный сахар и разрыхлитель. Сухие ингредиенты тщательно перемешать, чтобы разрыхлитель равномерно распределился в смеси. К сухой массе добавить воду и масло. Хорошо перемешать до образования однородного теста. Консистенция должна быть средней густоты — тесто должно легко растекаться по форме. Если мука очень сухая, при необходимости можно добавить еще немного воды, чтобы достичь правильной консистенции.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Дно разъемной формы диаметром 24 см выстелить пергаментом. Готовое тесто выложить в форму и разровнять. Духовку разогреть до 180°C. Выпекать бисквит примерно 40-50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый корж полностью охладить, после чего достать из формы.

Бисквит и крем. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию срезать верхнюю тонкую корочку, если она поднялась неровно. Охлажденный бисквит разрезать на 2 равных коржа. Для крема в кастрюле соединить фруктовый сок с мякотью и манную крупу. Смесь поставить на плиту и постоянно перемешивать, чтобы она не пригорела. Не дожидаясь кипения, тонкой струйкой добавить манку, продолжая помешивать.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Довести массу до кипения и варить примерно 1 минуту до загустения. После этого снять с огня, накрыть крем пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания. При необходимости добавить немного сахара, если сок недостаточно сладкий. Охлажденный крем взбить миксером — он станет более нежным и воздушным. На первый корж выложить половину крема и равномерно распределить. Накрыть вторым коржом. Сверху и по бокам пирог смазать оставшимся кремом.

