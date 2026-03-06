Универсальный крем для тортов — рецепт приготовления нежного крема

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Идеальный крем способен превратить даже самый простой торт в настоящий праздничный десерт. Нежная текстура, приятный ванильный аромат и гладкая консистенция делают этот крем универсальным для многих десертов. Его можно использовать для бисквитных тортов, пирожных или домашней выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100-120 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

ванильный сахар — 8-10 г;

сливочное масло — 150 г.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить большую часть молока, а примерно 50-100 мл оставить отдельно. Поставить кастрюлю на плиту и начать нагревать молоко на среднем огне. В миску добавить яйца и слегка перемешать венчиком до однородности. Затем добавить сахар и кукурузный крахмал. Тщательно перемешать, чтобы масса стала гладкой без комочков. После этого добавить отложенное холодное молоко и снова хорошо перемешать — смесь должна стать более жидкой.

Молоко в кастрюле. Фото: gospodynka.com.ua

Когда молоко в кастрюле хорошо нагреется и по краям начнут появляться маленькие пузырьки, тонкой струйкой добавить подготовленную яично-молочную смесь. Постоянно помешивать венчиком, особенно по дну и краям кастрюли. Готовить крем, непрерывно помешивая, пока он не начнет густеть. После появления легкого пара проварить еще примерно 1-2 минуты до более плотной консистенции. Затем добавить ванильный сахар и хорошо перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую заварную основу перелить в чистую сухую емкость и накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. Оставить крем охлаждаться до комнатной температуры. В миску добавить мягкое сливочное масло комнатной температуры. Взбивать его миксером несколько минут, пока масса не станет светлой, воздушной и пышной.

Молочный крем. Фото: gospodynka.com.ua

После этого частями добавить охлажденную заварную основу к взбитому маслу. После каждого добавления хорошо перемешивать миксером до полного сочетания. В результате должен образоваться гладкий, нежный и шелковистый крем. Готовый крем прекрасно подходит для прослойки тортов, наполнения пирожных или украшения десертов. Он получается ароматным, воздушным и очень вкусным.

