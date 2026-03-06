Відео
Головна Смак Дуже смачний крем для тортів — універсальний рецепт

Дуже смачний крем для тортів — універсальний рецепт

Дата публікації: 6 березня 2026 03:04
Універсальний крем для тортів — рецепт приготування ніжного крему для десертів
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний крем здатен перетворити навіть найпростіший торт на справжній святковий десерт. Ніжна текстура, приємний ванільний аромат і гладка консистенція роблять цей крем універсальним для багатьох десертів. Його можна використовувати для бісквітних тортів, тістечок або домашньої випічки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100–120 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • ванільний цукор — 8–10 г;
  • вершкове масло — 150 г.

Спосіб приготування

У каструлю додати більшу частину молока, а приблизно 50–100 мл залишити окремо. Поставити каструлю на плиту та почати нагрівати молоко на середньому вогні. У миску додати яйця та злегка перемішати вінчиком до однорідності. Потім додати цукор і кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішати, щоб маса стала гладкою без грудочок. Після цього додати відкладене холодне молоко та знову добре перемішати — суміш має стати рідкішою.

крем для торта
Молоко в каструлі. Фото: gospodynka.com.ua

Коли молоко в каструлі добре нагріється і по краях почнуть з’являтися маленькі бульбашки, тонкою цівкою додати підготовлену яєчно-молочну суміш. Постійно помішувати вінчиком, особливо по дну та краях каструлі. Готувати крем, безперервно помішуючи, поки він не почне густішати. Після появи легкої пари проварити ще приблизно 1–2 хвилини до щільнішої консистенції. Потім додати ванільний цукор і добре перемішати.

рецепт крема для торта
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Готову заварну основу перелити у чисту суху ємність і накрити харчовою плівкою в контакт, щоб не утворилася скоринка. Залишити крем охолоджуватися до кімнатної температури. У миску додати м’яке вершкове масло кімнатної температури. Збивати його міксером кілька хвилин, поки маса не стане світлою, повітряною та пишною.

крем для торта з молока
Молочний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього частинами додати охолоджену заварну основу до збитого масла. Після кожного додавання добре перемішувати міксером до повного поєднання. У результаті має утворитися гладкий, ніжний і шовковистий крем. Готовий крем чудово підходить для прошарку тортів, наповнення тістечок або прикрашання десертів. Він виходить ароматним, повітряним і дуже смачним.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

молоко пиріг десерт торт крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
