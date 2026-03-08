Пісний пиріг Марія — ніжний шоколадний десерт без яєць

Пиріг "Марія". Фото: gospodynka.com.ua

Навіть у піст можна приготувати дуже ніжний і смачний десерт, який здивує всіх за столом. Пісний пиріг "Марія" виходить вологим, м’яким і насиченим на смак, хоча у складі немає яєць чи молочних продуктів. Шоколадний бісквіт чудово поєднується з легким фруктовим кремом, що робить випічку особливо ніжною. Збережіть цей рецепт — він стане справжньою знахідкою для домашнього десерту.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 250 г;

цукор — 150 г;

какао — 40 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 п.;

розпушувач — 2 ч. л.;

вода — 250 мл.;

олія — 60 мл.

Для крему:

сік з м’якоттю — 500 мл.;

манна крупа — 50 г;

цукор — за смаком;

чорний шоколад — 30 г.

Спосіб приготування

У великій мисці з’єднати борошно, цукор, какао, дрібку солі, ванільний цукор та розпушувач. Сухі інгредієнти ретельно перемішати, щоб розпушувач рівномірно розподілився у суміші. До сухої маси додати воду та олію. Добре перемішати до утворення однорідного тіста. Консистенція повинна бути середньої густини — тісто має легко розтікатися по формі. Якщо борошно дуже сухе, за потреби можна додати ще трохи води, щоб досягти правильної консистенції.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Дно роз’ємної форми діаметром 24 см вистелити пергаментом. Готове тісто викласти у форму та розрівняти. Духовку розігріти до 180°C. Випікати бісквіт приблизно 40–50 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона повинна виходити сухою. Готовий корж повністю охолодити, після чого дістати з форми.

Бісквіт та крем. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням зрізати верхню тонку скоринку, якщо вона піднялася нерівно. Охолоджений бісквіт розрізати на 2 рівні коржі. Для крему у каструлі з’єднати фруктовий сік з м’якоттю та манну крупу. Суміш поставити на плиту та постійно перемішувати, щоб вона не пригоріла. Не чекаючи кипіння, тонкою цівкою додати манку, продовжуючи помішувати.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Довести масу до кипіння та варити приблизно 1 хвилину до загустіння. Після цього зняти з вогню, накрити крем харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження. За потреби додати трохи цукру, якщо сік недостатньо солодкий. Охолоджений крем збити міксером — він стане більш ніжним та повітряним. На перший корж викласти половину крему та рівномірно розподілити. Накрити другим коржем. Зверху та з боків пиріг змастити рештою крему.

