Бретонський пиріг: новий рецепт пирога, який вражає своїм смаком

Бретонський пиріг: новий рецепт пирога, який вражає своїм смаком

Дата публікації: 19 березня 2026 03:04
Бретонський пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Простий, але вишуканий десерт із ніжною текстурою та апетитною хрусткою скоринкою. Завдяки короткому заморожуванню та збалансованим інгредієнтам пиріг виходить ідеальним для чаювання або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • масло вершкове — 110 г;
  • цукор-пісок — 110 г;
  • жовтки — 3–4 шт. + 1 жовток для змащування;
  • борошно — 140 г.
рецепт смачного пирога
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  • М’яке масло перетерти з цукром до кремової консистенції.
  • Додати жовтки, добре перемішати, потім всипати борошно й замісити м’яке тісто.
  • Форму застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти руками.
  • Поставити в морозильник на 40–45 хвилин. 
  • Перед випіканням змастити жовтком і зробити легкий візерунок виделкою.
  • Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин до золотистого кольору.

Юлія Щербак
Юлія Щербак
