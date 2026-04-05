Торт на кефірі "Три склянки": ніжний, соковитий і без пропитки

Торт на кефірі "Три склянки".

Торт на кефірі "Три склянки" виходить ніжним, пишним і соковитим без додаткової пропитки. Пишний бісквіт і крем із творожного сиру роблять його справжнім святковим десертом, який легко приготувати вдома.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

кефір — 1 скл.;

борошно — 1 скл. (160–180 г);

цукор — 1 скл. (100–200 г);

рослинна олія — 3 ст. л. (60 мл.);

кокосова стружка — 0,5 скл. (50 г);

ванільний цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

щіпка солі.

Для крему:

яйце — 1 шт.;

цукор — 0,5 скл. (100 г);

ванільний цукор — 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. з гіркою (25 г);

молоко — 1 скл. (250 мл.);

творожний або вершковий сир — 200 г.

Для прикраси:

Читайте також:

кокосова стружка, апельсиновий джем — за бажанням.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі. Додати кефір і рослинну олію, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і кокосову стружку, з’єднати з рідкою масою до однорідності. Викласти тісто у форму 20 см, випікати при 170°C близько 30 хвилин. Остудити на решітці. Для крему збити яйце з цукром, ванільним цукром і крохмалем, додати молоко та прогріти на мінімальному вогні до загустіння. Додати вершкове масло, остудити і збити з сиром до однорідної маси. Бісквіт розрізати на три шари, кожен промазати кремом. Верх та боки покрити кремом. При бажанні прикрасити апельсиновим джемом і кокосовою стружкою.

