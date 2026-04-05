Головна Смак Торт на кефірі "Три склянки": ніжний, соковитий і без пропитки

Торт на кефірі "Три склянки": ніжний, соковитий і без пропитки

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 03:04
Торт на кефірі: Три склянки: ніжний, соковитий і без пропитки
Торт на кефірі "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Торт на кефірі "Три склянки" виходить ніжним, пишним і соковитим без додаткової пропитки. Пишний бісквіт і крем із творожного сиру роблять його справжнім святковим десертом, який легко приготувати вдома.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 1 скл.;
  • борошно — 1 скл. (160–180 г);
  • цукор — 1 скл. (100–200 г);
  • рослинна олія — 3 ст. л. (60 мл.);
  • кокосова стружка — 0,5 скл. (50 г);
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • щіпка солі.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 0,5 скл. (100 г);
  • ванільний цукор — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. з гіркою (25 г);
  • молоко — 1 скл. (250 мл.);
  • творожний або вершковий сир — 200 г.

Для прикраси:

  • кокосова стружка, апельсиновий джем — за бажанням.
рецепт торта три склянки
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі. Додати кефір і рослинну олію, перемішати.
  2. Просіяти борошно з розпушувачем і кокосову стружку, з’єднати з рідкою масою до однорідності.
  3. Викласти тісто у форму 20 см, випікати при 170°C близько 30 хвилин. Остудити на решітці.
  4. Для крему збити яйце з цукром, ванільним цукром і крохмалем, додати молоко та прогріти на мінімальному вогні до загустіння.
  5. Додати вершкове масло, остудити і збити з сиром до однорідної маси.
  6. Бісквіт розрізати на три шари, кожен промазати кремом. Верх та боки покрити кремом. При бажанні прикрасити апельсиновим джемом і кокосовою стружкою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
