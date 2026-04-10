Торт Вікторія за 20 хвилин: цей рецепт люблять за простоту приготування і смак

Торт "Вікторія".

Цей торт — ідеальний варіант, коли хочеться домашнього десерту без довгого приготування. Ароматні апельсинові коржі у поєднанні з ніжним кремом створюють легкий і збалансований смак. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ефектний результат навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

апельсини — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 160 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 80 г;

борошно — 190–210 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

сметана — 350–400 г;

сирний крем — 180–200 г;

цукрова пудра — 1 ст. л.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Апельсини нарізати шматочками разом зі шкіркою, видалити кісточки. Додати сіль, цукор, яйця та олію, перебити до однорідної маси. Додати борошно і розпушувач, обережно перемішати до консистенції тіста. Вилити на деко з пергаментом, розрівняти та випікати при температурі 170–180 °C приблизно 15–20 хвилин. Готовий корж остудити та розрізати на кілька частин. Для крему змішати сметану, сирний крем і цукрову пудру до ніжної текстури. Змастити коржі кремом, сформувати торт, покрити верх і боки. За бажанням прикрасити крихтою з обрізків. Перед подачею дати трохи настоятися в холодильнику.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.