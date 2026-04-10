Торт Вікторія за 20 хвилин: цей рецепт люблять за простоту приготування і смак

Торт "Вікторія" за 20 хвилин: цей рецепт люблять за простоту приготування
Цей торт — ідеальний варіант, коли хочеться домашнього десерту без довгого приготування. Ароматні апельсинові коржі у поєднанні з ніжним кремом створюють легкий і збалансований смак. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ефектний результат навіть без кулінарного досвіду.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- апельсини — 2 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 160 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 80 г;
- борошно — 190–210 г;
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- сметана — 350–400 г;
- сирний крем — 180–200 г;
- цукрова пудра — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Апельсини нарізати шматочками разом зі шкіркою, видалити кісточки.
- Додати сіль, цукор, яйця та олію, перебити до однорідної маси.
- Додати борошно і розпушувач, обережно перемішати до консистенції тіста.
- Вилити на деко з пергаментом, розрівняти та випікати при температурі 170–180 °C приблизно 15–20 хвилин. Готовий корж остудити та розрізати на кілька частин.
- Для крему змішати сметану, сирний крем і цукрову пудру до ніжної текстури.
- Змастити коржі кремом, сформувати торт, покрити верх і боки.
- За бажанням прикрасити крихтою з обрізків. Перед подачею дати трохи настоятися в холодильнику.
