Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Торт "Вікторія" за 20 хвилин: цей рецепт люблять за простоту приготування

Торт "Вікторія" за 20 хвилин: цей рецепт люблять за простоту приготування

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 03:04
Торт Вікторія за 20 хвилин: цей рецепт люблять за простоту приготування і смак
Торт "Вікторія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт — ідеальний варіант, коли хочеться домашнього десерту без довгого приготування. Ароматні апельсинові коржі у поєднанні з ніжним кремом створюють легкий і збалансований смак. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ефектний результат навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • апельсини — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 160 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 80 г;
  • борошно — 190–210 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • сметана — 350–400 г;
  • сирний крем — 180–200 г;
  • цукрова пудра — 1 ст. л.
рецепт торта за 20 хвилин
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Апельсини нарізати шматочками разом зі шкіркою, видалити кісточки.
  2. Додати сіль, цукор, яйця та олію, перебити до однорідної маси.
  3. Додати борошно і розпушувач, обережно перемішати до консистенції тіста. 
  4. Вилити на деко з пергаментом, розрівняти та випікати при температурі 170–180 °C приблизно 15–20 хвилин. Готовий корж остудити та розрізати на кілька частин.
  5. Для крему змішати сметану, сирний крем і цукрову пудру до ніжної текстури.
  6. Змастити коржі кремом, сформувати торт, покрити верх і боки.
  7. За бажанням прикрасити крихтою з обрізків. Перед подачею дати трохи настоятися в холодильнику.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації