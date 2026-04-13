Новий рецепт торта Наполеон "Мрія": крем, як морозиво

Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей Наполеон зовсім інший — ніжний, просочений і з кремом, який за смаком нагадує справжнє морозиво. Тонкі хрусткі коржі ідеально поєднуються з повітряною текстурою крему, створюючи десерт, від якого складно відірватися.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 330 г;

вершкове масло — 100 г;

сметана — 150 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

молоко — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100–120 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

ванільний цукор — 8–10 г;

вершкове масло — 150 г;

згущене молоко — 100–120 г.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Холодне вершкове масло додати до борошна і перетерти до крихти. Додати яйце, сметану і сіль, замісити м’яке тісто без тривалого вимішування. Сформувати, розділити на частини і охолодити близько 40 хвилин. Кожну частину розкачати тонко, сформувати коржі, наколоти виделкою і випікати при 220°C приблизно 7 хвилин до золотистості. Обрізки також запекти для крихти. Для крему частину молока підігріти. Окремо змішати яйця, цукор і крохмаль, додати холодне молоко і перемішати до однорідності. Додати суміш до гарячого молока, постійно помішувати і варити до загустіння. Додати ванільний цукор і охолодити. М’яке вершкове масло збити, додати згущене молоко і поступово ввести заварну основу. Перемазати коржі кремом, сформувати торт і обсипати крихтою. Дати настоятися в холодильнику.

