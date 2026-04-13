Новий рецепт торта Наполеон "Мрія": крем, як морозиво
Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 03:04
Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua
Цей Наполеон зовсім інший — ніжний, просочений і з кремом, який за смаком нагадує справжнє морозиво. Тонкі хрусткі коржі ідеально поєднуються з повітряною текстурою крему, створюючи десерт, від якого складно відірватися.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 330 г;
- вершкове масло — 100 г;
- сметана — 150 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- молоко — 500 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100–120 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- ванільний цукор — 8–10 г;
- вершкове масло — 150 г;
- згущене молоко — 100–120 г.
Спосіб приготування
- Холодне вершкове масло додати до борошна і перетерти до крихти.
- Додати яйце, сметану і сіль, замісити м’яке тісто без тривалого вимішування.
- Сформувати, розділити на частини і охолодити близько 40 хвилин.
- Кожну частину розкачати тонко, сформувати коржі, наколоти виделкою і випікати при 220°C приблизно 7 хвилин до золотистості. Обрізки також запекти для крихти.
- Для крему частину молока підігріти. Окремо змішати яйця, цукор і крохмаль, додати холодне молоко і перемішати до однорідності.
- Додати суміш до гарячого молока, постійно помішувати і варити до загустіння. Додати ванільний цукор і охолодити.
- М’яке вершкове масло збити, додати згущене молоко і поступово ввести заварну основу.
- Перемазати коржі кремом, сформувати торт і обсипати крихтою. Дати настоятися в холодильнику.
Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак
Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.
Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.
Читайте також:
Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.
Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама