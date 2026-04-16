Лінивий "Наполеон" без духовки: найшвидший рецепт торта

Лінивий "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться домашнього торта, але немає часу на випікання, цей рецепт стане справжнім порятунком. Лінивий "Наполеон" готується дуже просто, а результат приємно дивує ніжним смаком і текстурою. Ідеальний десерт, який під силу навіть новачкам.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

вершкове масло — 170 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

кокосова стружка — 1 пакетик.

Для крема:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

крохмаль — 30 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

молоко — 500 мл.;

вершкове масло — 30 г;

шоколад — для декору.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з натертим холодним маслом, цукром і ванільним цукром, перетерти до крихти. Обсмажити її на сухій сковороді до золотистого кольору, в кінці додати кокосову стружку. Для крему змішати яйця з цукром, крохмалем і ванільним цукром, додати молоко та варити до загустіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати масло й охолодити. У форму викласти шар крему, потім крихту, знову крем і повторювати шари. Зверху посипати тертим шоколадом і залишити торт просочитися.

