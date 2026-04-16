Головна Смак Лінивий "Наполеон" без духовки: найшвидший рецепт торта

Лінивий "Наполеон" без духовки: найшвидший рецепт торта

Дата публікації: 16 квітня 2026 03:04
Лінивий "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться домашнього торта, але немає часу на випікання, цей рецепт стане справжнім порятунком. Лінивий "Наполеон" готується дуже просто, а результат приємно дивує ніжним смаком і текстурою. Ідеальний десерт, який під силу навіть новачкам.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • вершкове масло — 170 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • кокосова стружка — 1 пакетик.

Для крема:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • крохмаль — 30 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • молоко — 500 мл.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • шоколад — для декору.
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Борошно змішати з натертим холодним маслом, цукром і ванільним цукром, перетерти до крихти. 
  2. Обсмажити її на сухій сковороді до золотистого кольору, в кінці додати кокосову стружку.
  3. Для крему змішати яйця з цукром, крохмалем і ванільним цукром, додати молоко та варити до загустіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати масло й охолодити.
  4. У форму викласти шар крему, потім крихту, знову крем і повторювати шари.
  5. Зверху посипати тертим шоколадом і залишити торт просочитися.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
